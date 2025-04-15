En yakın kara parçası olan İzmir'in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, zeminden 7.28 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem İzmir ve ilçelerinde hissedildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.