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İzmir açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İzmir açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

07:1315/04/2025, Salı
DHA
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İzmir Körfezi'nde deprem meydana geldi.
İzmir Körfezi'nde deprem meydana geldi.

İzmir Körfezi'nde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 02.18'de merkez üssü Ege Denizi İzmir körfezi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

En yakın kara parçası olan İzmir'in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, zeminden 7.28 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem İzmir ve ilçelerinde hissedildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



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