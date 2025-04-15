İBB'nin deprem hazırlığı: 2 yılda sadece 79 daire dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın Mart 2023’te başlattığı “İstanbul Yenileniyor” projesi sınıfta kaldı. Deprem tehdidi altındaki megakentte ilk aşamada 50 bin riskli yapının dönüştürülmesi hedeflenen projeye 30 binden fazla başvuru yapıldı. Ancak geçen 2 senede yalnızca 79 konut teslim edilebildi.





YÜZDE 65’İNİ İBB KARŞILIYOR

KİPTAŞ’ın müteahhitlere ihale açarak yürüttüğü dönüşüm projeleri var, bu kapsamda son 2 yılda 2 bin 157 konut tamamlanıp teslim edildi. Ancak bu projelerde vatandaşlar, dönüşüm maliyetinin tamamını kendileri ödüyor. “İstanbul Yenileniyor” kampanyası ise bunun dışında, projede konut yenileme maliyetinin yüzde 65’ini İBB karşılıyor.





VAATLER HAVADA KALDI

“İstanbul Yenileniyor” kampanyasıyla, 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş binalarda yaşayan dar gelirli vatandaşlara yüzde 65’e varan mali destek sunulacağı, böylece İstanbul’un deprem riskine karşı daha dayanıklı hale getirileceği vadedilmişti. Ancak gelinen noktada 2019’dan sonra birçok vaat gibi bu vaadin de hayata geçirilemediği görüldü.





5 APARTMANLIK DÖNÜŞÜM

KİPTAŞ “İstanbul Yenileniyor” kampanyası kapsamında son 2 yıl içerisinde 30 bin başvurudan sadece 79’una cevap verdi. Yenileme maliyetinin yüzde 65’ini İBB’nin karşılayacağı projeye başvuru yapılan yalnız 5 bina dönüşebildi. Bu binalardan 3’ü Kadıköy’de, burada toplam 49 daire yenilendi. Şişli’de 17 dairelik, Beşiktaş’ta da 13 dairelik birer apartman dönüştü.





İNŞAATLAR YAVAŞ İLERLİYOR

Maliyetin yüzde 65’inin İBB tarafından karşılanacağı “İstanbul Yenileniyor” kampanyası kapsamında “tek yapı” dönüştürme modeliyle Fatih’te 30, Kadıköy’de 163 bağımsız birimin inşası devam ediyor. Aynı kampanya kapsamında yürütülen “kentsel dönüşüm” çalışmalarında ise 1355 konutun inşası sürüyor.





BU HIZLA 100 YILDA BİTER

Deprem tehdidinin her geçen gün daha da yaklaştığı İstanbul’da, uzmanlar İBB’nin bir an önce gerçekçi ve etkili adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor. “2 yılda 5 bina” gerçeği göz önüne alındığında, mevcut hızla devam edilirse İBB’nin İstanbul’da kentsel dönüşümü 100 yılda tamamlayabileceği belirtiliyor.



