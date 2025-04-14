Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi

14:4214/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.


Ayrıntılar geliyor...


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ekrem İmamoğlu
#Murat Ongun
#İBB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sınavı tarihi için geri sayım başladı: MEB bursluluk sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?