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İzmir'de genç kız eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

İzmir'de genç kız eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

14:551/05/2025, Perşembe
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Aysun Candan
Aysun Candan

İzmir'in Beydağ ilçesinde Aysun Candan, eski erkek arkadaşının evinin penceresinden ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir
'in Beydağ ilçesi kırsal Eğirdere Mahallesinde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, eski erkek arkadaşı olan şüpheli şahıs H.A. (35), Aysun Candan’ın(20) yaşadığı eve gelerek pencereden içeriye 4 el ateş etti.


  • Kurşunlar genç kıza isabet ederken H.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölge sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde mermilerin isabet ettiği Candan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Gözaltına alındı


Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma ekipleri H.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.


Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan eski sevgili H.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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