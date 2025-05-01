İzmir'de genç kız eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

'in Beydağ ilçesi kırsal Eğirdere Mahallesinde korkunç bir olay meydana geldi.

'in Beydağ ilçesi kırsal Eğirdere Mahallesinde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, eski erkek arkadaşı olan şüpheli şahıs H.A. (35), Aysun Candan’ın(20) yaşadığı eve gelerek pencereden içeriye 4 el ateş etti.