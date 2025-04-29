İzmir'de dehşet anlar: Trafikte çıkan kavgada satırla saldırdı

İzmir'de trafikte satırlı kavga kameralara yansıdı.
İzmir'de, trafikte tartışan iki sürücüden biri, diğerine aracından inip satırla saldırdı. Kan donduran olay kameraya yansırken, satır darbeleriyle yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü hafif yaralanırken, o anlar cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntülerde; sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı. Kaçan saldırgan aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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