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İZMİR

İzmir’de iki orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
İzmir’de iki orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'deki yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

AA

Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı.

AA

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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