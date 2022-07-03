İzmir’de iki orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın 'Herkül' ve 'uçan kale'leri destek verecek

Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde "rezerv güç" görevi yapacak. Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınlarına müdahale görevi için "C-130E Herkül" tipi 2 uçak ve aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen Chinook’ların da bulunduğu 18 helikopteri "rezerv güç" olarak belirledi.