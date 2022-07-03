Gündem İzmirde iki orman yangını
İZMİR

İzmir’de iki orman yangını

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Ödemiş'teki orman yangını, karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Seferihisar'da çıkan yangın ise büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA DHA
İzmir’de iki orman yangını
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'deki yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

AA

Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı.

AA

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi.

Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın 'Herkül' ve 'uçan kale'leri destek verecek
GÜNDEM
Orman yangınlarıyla mücadeleye TSK'nın 'Herkül' ve 'uçan kale'leri destek verecek

Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından Ödemiş'teki yangınla ilgili yapılan paylaşımda, "Hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Kartalda korku dolu anlar

Kartal'da korku dolu anlar

​Sekiz katlı apartmanın çatısı çöktü: Bina sakinleri tahliye edildi.
İzmirde iki orman yangını

İzmir'de iki orman yangını

Ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
Ormanlık alanlara giriş yasağı

Ormanlık alanlara giriş yasağı

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu.

​Akılalmaz olay: 24 yıl sonra ortaya çıktı.

TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı.

​Yerleşim yerlerine çok yakın: Söndürme çalışmaları sürüyor.

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

​Omurgasızlarla besleniyorlar: Binlercesi aynı anda görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.