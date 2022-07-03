İzmir’de iki orman yangını

İzmir'deki yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çıktı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.
Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki orman yangını ise saat 14.30 sıralarında çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi.
Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Öte yandan Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından Ödemiş'teki yangınla ilgili yapılan paylaşımda, "Hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.