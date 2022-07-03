İzmir’de iki orman yangını

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Yapılmıyor' dediği yatırımlar Türkiye'nin dört bir yanında güneş gibi parlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yapılmıyor' dediği yatırımların Türkiye'nin dört bir yanında güneş gibi parladığını belirterek, 'Görmek için göz lazım, idrak etmek lazım ama maalesef bu anlayış arkadaşlarımızda yok.' dedi.