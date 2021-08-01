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İZMİR

İzmir'de kışlaya sabotaj girişimi: Nöbetçiler fark edince kaçtılar

İzmir'de Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alanda yangın çıkaran 2 kişi, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı. Yangın, kışladaki itfaiye aracıyla kışlaya sıçramadan söndürüldü.

Haber Merkezi AA
İzmirde kışlaya sabotaj girişimi: Nöbetçiler fark edince kaçtılar
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İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi, nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi.

SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale edilmek istenen şahıslar bölgeden kaçtı, yangın ise kışladaki itfaiye aracı ile kışlaya sıçramadan söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kaynakları, olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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