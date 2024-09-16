İzmir’de konserlere para akıyor

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, bu yıl ulusal bayram, resmi tören ve özel günlerde düzenlediği konserler için 92 milyon 297 bin lira harcadığı ortaya çıktı. Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) kamuoyu aydınlatma platformu EKAP’tan alınan bilgilere göre teknik ekipman ve dekorlar için de 35 milyon TL harcanmış. EKAP’ta göre ocak ayında sanatçılarla İzmir konserleri ve performansları karşılığında 17 milyon 480 bin lira, her yıl ağustos ve eylül aylarında düzenlenen Enternasyonal Fuarı kapsamındaki kentin muhtelif yerlerindeki sahneler için 1 milyon 995 lira harcandı. İzmir’deki konserler ve performans gösterileri için sadece 3 ihaleye 27 milyon 742 bin lira harcandığı görüldü.