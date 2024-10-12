İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 tutuklama

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Tefecilik' ve 'Kasten yaralama' suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; liderliğini E.B.'nin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyonda, suç örgütü lideri E.B.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.