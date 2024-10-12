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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 tutuklama

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 tutuklama

08:4812/10/2024, Cumartesi
DHA
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Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyonda, suç örgütü lideri E.B.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyonda, suç örgütü lideri E.B.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de liderliğini E.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Tefecilik' ve 'Kasten yaralama' suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; liderliğini E.B.'nin yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyonda, suç örgütü lideri E.B.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 1 otomatik tabanca (UZİ), 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen 8 şüpheliden 7'si sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

#İZmir
#Çeşme
#Tefecilik

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