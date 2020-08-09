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İZMİR

İzmir’de taksi ücretlerine zam

İzmir'de taksi ücretlerine iki yıl sonra zam yapıldı. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi taşıma tarifesi iki yıl sonra güncellendi. Alınan kararla açılış ücreti 3.90’dan 4.20 TL’ye, kilometre ücreti de 3.70’den 4.30 TL’ye çıkarıldı. Yetkililer, artışın 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu açıkladı. Yeni tarife 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi İHA
İzmir'de taksi ücretlerine zam yapıldı.
İzmir'de taksi ücretlerine zam yapıldı.

İzmir’de taksimetre tarifesine 2 yıl sonra ayarlama yapıldı. UKOME’nin aldığı kararla açılış ücreti 3.90’dan 4.20 TL’ye, kilometre ücreti de 3.70’den 4.30 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca diğer büyükşehirlerdeki gibi kısa mesafe düzenlemesine gidildi, indi-bindi bedeli 10 TL oldu. Yeni tarife 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.

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"Kısa mesafe sorunu çözüme kavuşmuş oldu"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, fiyat düzenlemesinin 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu ifade etti. Anık; akaryakıt, lastik, yedek parça başta olmak üzere giderlerdeki artışlar nedeniyle zamdan başka seçenek kalmadığını dile getirerek şunları söyledi: “Bir önceki fiyat düzenlemesinin yapıldığı temmuz 2018’den bu yana tüketici enflasyonu TÜFE oranı yüzde 30 civarında gerçekleşti. Kilometre ücretindeki artış ise 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında, yaklaşık yüzde 16.

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İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı: 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanılacak
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İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı: 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanılacak
  • Hem taksi kullanıcılarını hem de esnafımızı düşünerek UKOME tarafından böyle bir fiyat güncellemesine gidildi. Taksi müşterilerimiz ile esnafımızın en çok karşı karşıya geldiği kısa mesafe sorunu da çözüme kavuşmuş oldu. İstanbul’da 2 yıldır, Ankara’da da 1 yıldır uygulanan indi-bindi ücreti ile bu sorun ortadan kalkacak.”

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