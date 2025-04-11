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İzmir'de toplu ulaşım zamlandı: İşte yeni tarife

İzmir'de toplu ulaşım zamlandı: İşte yeni tarife

15:2811/04/2025, Cuma
DHA
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İzmir'de tam biniş ücreti 25 tl'ye yükseldi.
İzmir'de tam biniş ücreti 25 tl'ye yükseldi.

İzmir'de UKOME kararıyla toplu ulaşım tarifelerine zam yapıldı. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak tarifeye göre tam biniş ücreti 25 TL oldu. Öğretmen tarifesi ve aylık Öğrenci Abonman Kartı'nın ücreti ise değişmedi.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı.

Oy birliği ile alınan kararla ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN'da uygulanan toplu ulaşım ücret tarifesine, 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı.


Kent merkezinde toplu ulaşımda geçerli olan tam tarifede yüzde 25 oranında artış yapıldı.


Tam biniş ücreti 25 TL oldu


İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL'ye çıkarken, 17,72 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu.


60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 10 TL oldu.


60 yaş tarifesinde yüzde 12,87, öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış yapıldı.


65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek.


Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) uygulamasında fiyat değişikliğine gidilmedi.


90 Dakika Entegrasyon Sistemi kapsamında ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan tüm aktarmalar ücretsiz olmaya devam edecek.


Ayrıca, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan Halk Taşıt Uygulaması ile yolcular, bu saat aralıklarında yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.


Tarifeler şu şekilde;

B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL,

C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL,

D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL,

E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL,

F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL,

G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL.



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