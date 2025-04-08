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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

23:598/04/2025, Salı
DHA
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Sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı kameraya yansıdı.
Sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı kameraya yansıdı.

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı kameralara yansıdı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Onur Türkol'un (27) otomobille ağaca çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akçay Caddesi'nde seyir halinde olan Onur Türkol yönetimindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptığı kaza anı yer aldı. Türkol'un yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.



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