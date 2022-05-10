Gündem İzmirde Yunanistana geçmek isteyen 63 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR

İzmir'de Yunanistan'a geçmek isteyen 63 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, karada ve denizde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen 63 kaçak göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde Yunanistana geçmek isteyen 63 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 63 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden sahil güvenlik botu, 10'u Filistin, 13'ü Kongo, ikisi Kamerun, ikisi Liberya ve biri Eritre uyruklu toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şehit Mehmet Mahallesi'nde yürüttüğü devriye görevi sırasında ise bir arazide şüpheli kişiler fark edildi. Yapılan kontrolde, bu kişilerin de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğu belirlendi. 20'si Yemen, yedisi Eritre ve sekizi Togo uyruklu toplamda 35 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalanan toplam 63 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul'da yakalanmışlardı: 449 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şube ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlere yönelik, dün umuma açık alanlarda denetim yaptı.
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Yapılan denetimlerde 206 Afganistan, 111 Pakistan, 132 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 449 kaçak göçmen yakalandı.
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Göçmenler, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdareleri bünyesindeki geri gönderme merkezlerine gönderildi.
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Göçmenlerden bazıları Afganistan Hava Yolları ile ülkelerine gönderildi.
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Öte yandan polisin 4 günde yaptığı denetimlerde toplamda bin 391 kaçak göçmen yakalandığı bunlardan suça karışan 209 kişi hakkında adli işlem uygulandığı, bin 182 tanesinin de sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
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İstanbul'da yakalanmışlardı: 449 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada, 449 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Göçmenlerden bazıları, Afganistan Hava Yolları ile ülkelerine gönderildi.

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