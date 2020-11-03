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Gündem İzmirdeki deprem felaketinden önce denizde girdaplar gören balıkçı yaşadığı dehşeti anlattı Dünyanın sonu geldi sandım
İZMİR

İzmir'deki deprem felaketinden önce denizde girdaplar gören balıkçı yaşadığı dehşeti anlattı: Dünyanın sonu geldi sandım

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Sığacık Mahallesi açıklarında denizde balık avlayan 70 yaşındaki Mehmet Ali Okyar, depremden önce denizde en az 10 tane girdap gördüğünü, korkup limana döndüğünü söyledi. Okyar, "Depreme ve tsunamiye limanda yakalandım. Dünyanın sonunun geldiğini sandım" dedi.

Haber Merkezi DHA
70 yaşındaki Mehmet Ali Okyar, depremden önce denizde en az 10 tane girdap gördüğünü söyledi.
70 yaşındaki Mehmet Ali Okyar, depremden önce denizde en az 10 tane girdap gördüğünü söyledi.

Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde, 'Soydemir' isimli teknesiyle 53 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Ali Okyar, geçen 30 Ekim'de denize açıldı. İzmir'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 1 saat önce denizde 10'dan fazla girdap görmesi üzerine korkup, limana döndüğünü belirten Okyar, "Depreme ve tsunamiye limanda yakalandım. Dünyanın sonunun geldiğini sandım" dedi.

İzmir'de dehşete düşüren yeni görüntüler: Deprem sonrası gelen tsunamiden böyle kaçtılar
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İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem sonrası tsunami meydana geldi. Gelen tsunamiden kaçan vatandaşların dehşete düşüren o anları kameraya böyle yansıdı.

"İlk kez böylesini gördüm"

53 yıldır balıkçılık yaptığını ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Okyar, "Tsunamiden 1 saat önce denize açıldım. Ağları topluyordum. Denizde 2 metrekarelik alanlarda daha önce hiç görmediğim en az 10 tane girdap gördüm. Korktum ve limana dönüp, teknemi bağladım. Teknemin yanında yemek yerken birden yer sallanmaya başladı. Deniz de çalkalanıyordu. Su seviyesi limana kadar yükseldi. Deprem bittikten bir süre sonra deniz suyu çekildi, su seviyesi 3 metre kadar indi. Benim teknem ve diğerleri dik duruyordu. İpi koptu denizin tabanına düştü. Sular tekrar gelmeye başladı. Ben de tekneme girip, açılmak istedim. Biraz açıldım ancak dalga duvar gibi üzerime geldi. İleri gidemedim. 20 kilometre hızla gitmem gerekirken dalgalardan yerimde duruyordum. Geriye dönüp baktığımda liman ve marina her yer su altında kalmıştı. Karada su seviyesi 1.5 metreye ulaşmıştı” dedi.

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'Tekne batar diye korkup döndüm"

Yaşadığı olaydan sonra iki gün şok etkisinden çıkamadığını ifade eden Okyar, "Önce, 'tekne batarsa' diye korktum. Ardından, 'dalgalar beni parçalar' sandım. 'Kabaran deniz mahalleyi süpürecek' diye düşündüm. Kordondaki park halindeki araçlar denize sürüklendi. İçimden, 'Çok deprem yaşadım ama bu bizi götürecek' dedim. Hislerimi anlatamam. Yaşadıklarım nedeniyle 2 gün şoktan çıkamadım. Dünyanın sonu geldi, kıyamet koptu sandım" diye konuştu.

Seferihisar’da deniz çekildi
FOTOĞRAF 10
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Seferihisar Sığacık'ta sabah saatlerinde gel-git başladığı görülürken, suyun dibinde bulunan otlar ve yosunlar suyun yüzeyine çıktı.
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Denizdeki hareketlilik devam ederken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
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Seferihisar’da deniz çekildi
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Seferihisar’da deniz çekildi
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Seferihisar’da deniz çekildi
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Seferihisar’da deniz çekildi
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Seferihisar’da deniz çekildi
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Seferihisar’da deniz çekildi
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Seferihisar’da deniz çekildi
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Seferihisar’da deniz çekildi
Seferihisar’da deniz çekildi
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından, deniz suyunun taştığı Sığacık'ta, bugün denizin çekildiği görüldü.

İzmir'deki depremin ardından Seferihisar'daki balıkçıları tsunami korkusu sardı: Denize açılmıyoruz
FOTOĞRAF 10
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Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunami sonrası, bir kişi hayatını kaybetti. Deniz sularının yaklaşık 2 metre yükseldiği mahallede, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Onlarca tekne battı ve hasar aldı.
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Tsunaminin oluşturduğu tahribatın yanı sıra, vatandaşları psikolojik olarak da olumsuz etkiledi. Deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeniyle korku yaşayan balıkçılar avlanmaya ara verdi.
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Sığacık Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hamit Oluç, tsunami nedeniyle bölge halkının korku içinde olduğunu belirterek, Tsunami bizi çok kötü etkiledi. Kooperatifimizde 110 üyemiz var. Bunların çoğu bitik durumda. 4-5 teknemiz battı. Yaklaşık 30 balıkçı teknesinde hasar var. Binin üzerinde ağımız şu an denizde.
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Balıkçılarımız tsunami olur korkusuyla şu an ava çıkamıyor. Bu yüzden limanda bekliyoruz. Bu uzun bir süre böyle gider, çünkü evlerimizde ailelerimiz var. Onları düşünmek zorundayız. Bazı balıkçılarımız tsunamiyi denizde yaşadı. Kooperatif olarak mağdur olan balıkçılarımıza yardım ediyoruz dedi.
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Sığıcak Mahallesi'nde yaşayan balıkçılardan Turhan Ak ise, Buradaki olayı anlatmaya kelimeler yetmez, yaşamak gerekir. 100 yılda bir olan felaket bizi vurdu. Tsunami korkusu devam ediyor. Bizler denize çıkmak istemiyoruz. Çoğunun teknesinde hasar var. Bu da insanların geçimini ve hayat şartlarını zorlaştırıyor.
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Hala bir deprem ya da tsunami olabilir diye balıkçılar bekliyor, ava çıkmıyor. Şu an balıkçılar teknelerini ve ağlarını tamir etmeye çalışıyor. Bu korkuyu zaman geçirecek, başka yapacak bir şey yok diye konuştu.
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İzmir'deki depremin ardından Seferihisar'daki balıkçıları tsunami korkusu sardı: Denize açılmıyoruz
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda ev, iş yeri ve teknenin zarar gördüğü tsunami sonrası korku yaşayan balıkçılar, avlanmaya çıkmıyor. Sığacık Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hamit Oluç, tsunami nedeniyle bölge halkının korku içinde olduğunu belirterek, "Tsunami bizi çok kötü etkiledi. Kooperatifimizde 110 üyemiz var. Bunların çoğu bitik durumda. 4-5 teknemiz battı. Yaklaşık 30 balıkçı teknesinde hasar var. Binin üzerinde ağımız şu an denizde. Balıkçılarımız tsunami olur korkusuyla şu an ava çıkamıyor" ifadelerini kullandı.


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