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İzmir'deki orman şehitlerinin isimleri Ödemiş'te yaşatılacak

İzmir'deki orman şehitlerinin isimleri Ödemiş'te yaşatılacak

12:578/07/2025, Salı
IHA
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Orman şehitlerinin adları Ödemiş'te yaşatılacak
Orman şehitlerinin adları Ödemiş'te yaşatılacak

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 2 personelin şehit olduğu ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği orman yangınında, etkilenen 6 mahalledeki yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yangında yeşil vatanı korumaya çalışırken şehit olan orman çalışanları İbrahim Demir ve Ragıp Şahin'in isimleri, Ödemiş'te park ve hatıra ormanlarına verilerek yaşatılacak.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz'da kontrol altına alınabilen orman yangınında 2 orman çalışanı şehit olurken bir vatandaş ise hayatını kaybetmişti. Bu zor dönemde Ödemiş Belediye Meclisi anlamlı kararlara imza attı. Yangında yeşil vatanı korumaya çalışırken şehit olan orman çalışanları İbrahim Demir ve Ragıp Şahin'in adlarının şehir merkezinde yaşatılması için dün akşam yapılan olağan meclis toplantısında tüm parti grupları önerge sundu. Ayrıca tüm meclis üyeleri, 1 aylık süreçteki meclis toplantısı ve ihtisas komisyonu huzur hakkı ücretlerini yangının yaralarının sarılması için düzenlenecek kampanyaya bağışlama kararı aldı.

Zor bir dönemden geçiyoruz

Büyük bir yangın felaketiyle yüreklerinin de yandığını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yangında canlarımızı yitirdik. Çok geniş alanda ormanlarımız yok oldu. Tosunlar ve Karadoğan mahallelerimizde yerleşim alanları yandı. Diğer mahallelerimizde kısmen konutlar, ahırlar, zeytin bahçeleri zarar gördü. Tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yaraları hep birlikte saracağımız bir dönem başlıyor. Bu zor günlerde elbette bizleri duygulandıran bir dayanışma da ortaya çıktı" dedi.

İsimleri mücadele ettikleri ormanlarda yaşayacak

İzmir'deki orman yangınlarında yeşil vatanı korumaya çalışırken şehit olan orman çalışanları İbrahim Demir ve Ragıp Şahin'in isimleri, Ödemiş'te park ve hatıra ormanlarına verilerek yaşatılacak.

Yangın felaketinde mahallelerin tahliyesi sırasında çok sayıda üreticinin kamyonlarıyla, kamyonetleriyle büyükbaş küçükbaş hayvanları taşımaya gönüllü olduğunu vurgulayan Başkan Turan, "Traktörünün arkasına tankerini takan, taral takan yangın bölgesine gitti. Mandıralarımız süt tankerlerini su takviyesine yolladı. Beton mikserlerimiz su takviyesine koştu. Türkiye'nin dört bir yanından Orman İşletme ekiplerimiz ilçemize geldi. Zonguldak'tan Kayseri'ye, Bursa'dan Konya'ya dek belediyelerimizin ekipleri yardım için geldi. Tek yürek olduk, kenetlendik. Bu yangında bizler için canlarını feda eden orman işçilerimiz İbrahim Demir ve Ragıp Şahin'in fedakarlıkları asla unutulmayacak. Hatıraları ilçemizde yaşatılacak. Yeni nesiller bu kahramanların öyküsünü bilecek ve doğasına sahip çıkma bilinciyle yetişecek. Bu noktada tüm meclis gruplarımızın önerileri oldu. Biz de bu önergeleri tek önerge olarak kabul ettik. İlgili ihtisas komisyonlarımızda görüşülüp en kısa sürede Ödemişlilerin kararı olarak yeniden meclise gelecek. Şehrimizdeki parklarda ve oluşturulacak hatıra ormanlarında şehitlerimizin adlarını yaşatacağız. Meclis üyelerimiz yine örnek bir dayanışmayla yaraları sarmak üzere düzenlenen yardım kampanyasına bu ayki meclis oturumu ve komisyon huzur haklarını bağışlama kararı aldılar. Bu zor dönemi bu dayanışmayla aşacağız. Orman şehitlerimiz İbrahim Demir ve Ragıp Şahin'e, yangının ilk akşamında yitirdiğimiz İbrahim Erkan amcamıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.


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