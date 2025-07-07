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İzmir'de evleri yanan köylüler gözyaşlarıyla Yeni Şafak'a anlattı: Hayat bitti bizim için

İzmir'de evleri yanan köylüler gözyaşlarıyla Yeni Şafak'a anlattı: Hayat bitti bizim için

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
20:037/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tosunlar ve Karadoğan köyü sakinleri yaşadıklarını anlattı.
Tosunlar ve Karadoğan köyü sakinleri yaşadıklarını anlattı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yangınları Tosunlar ve Karadoğan köylerini küle çevirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bölgeye kısa sürede yayılan yangın sebebiyle 50’den fazla hane ve yüzlerce dönümlük ekin arazileri kullanılmaz hale geldi. Karadoğan ve Tosunlar köyü sakinleri yaşadıklarını korku dolu anları gözyaşları içerisinde Yeni Şafak’a anlattı.


İzmir'de etkili olan orman yangınları Ödemiş ilçesindeki Tosunlar ve Karadoğan köylerini küle çevirdi. Yeni Şafak'tan muhabirimiz Nisa Nur Çavuşoğlu'na konuşan Tosunlar Köyü Muhtarı Recep Fırtına, güvenlik güçlerinin zamanında köyü tahliye etmesiyle can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Tosunlar Köyü Muhtarı Recep Fırtına

Fırtına, "olay Manasra'dan başladı. Elektirik teli kopmasından. Çok kuvvetli rüzgar vardı ki bir türlü önüne geçemedik. Vatandaş çok uğraştı devletimiz yanımızda uğraştı ama çok hızlı bir rüzgar vardı çok şiddetliydi. Köyü zor tahliye ettik. Güvenlik güçleri derhal köyü boşalttı. Orada can kaybımız yok çok şükür. Elektirik direkleri göçtü, su şebekeleri zarar gördü. Su yok köyde elektrik yok." ifadelerini kullandı.

"Malım mülküm Allah'tan"

Yangınlardan etkilenen bir diğer köy olan Karadoğan Köyü Sakini Hüseyin Önder, yangın haberini alır almaz köydeki hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anları gözyaşları içerisinde anlattı.

Karadoğan Köyü Sakini Hüseyin Önder

Önder, "Katmadılar beni buraya. Jandarmalar AFAD'lar polisler geçmek yok. Oğlum dedim malım mülküm Allah'tan. Gideceğim dedim. Hayır dedi bunlar hayır. İplerini bari keseyim dedin iplerini. Hayvanların iplerini bari keseyim dedim. Kaçsınlar dedim. Git dediler o zaman. Samanlarım vardı, yemlerim vardı, süt makinelerim vardı onlar hep yanış hepsi yanmış. Olsun dedim canımızı kurtardık ona bakalım gari." dedi.

"Canlıların yanışı insanı çok etkiliyor"

Karadoğan Köyü'nde yedi dönüm arazisi içerisindeki zeytin, çam ve yemiş ağaçları küle dönen İdris Akkuş "Bedenen ve ruhen insan kendisinden vazgeçiyor ama canlıların canlı yanışını da insan görünce daha çok etkileniyor. Hemen hemen bütün ağaçlar zeytin ağaçları yemiş ağaçları kül haline geldi. Yaklaşık yedi dönüme yakın yerimiz var. Hemen hemen ağaçlarımızın tamamı yanmış durumda" ifadelerini kulandı.

Yeni Şafak muhabiri Nisa Nur Çavuşoğlu ve Karadoğan Köyü sakini İdris Akkuş

Asırlık zeytin ağaçları kül oldu

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın Karadoğan Köyü istikametindeki zeytin ağaçlarınıda küle çevirdi.

Yangınlar Karadoğan Köyü kabristanına kadar ulaştı



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