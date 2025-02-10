İzmir’e tsunami sireni: Acil durumlarda bölge halkını uyaracak

Ege Denizi’nde Santorini Adası ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından, İzmir’de tsunami tehlikesine karşı uyarı sistemi kuruldu. Seferihisar ilçesine yerleştirilen seyyar siren sistemi çalışmaya başladı.
Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerin ardından, olası tsunami ve depremlere karşı acil durumlarda uyarı için İzmir'in Seferihisar ilçesine mobil siren sistemi yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırılan siren sistemi, çalışmaya başladı.
BİLİM İNSANLARI DEĞERLENDİRİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) önceki gün gerçekleştirilen 'Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı'nda son günlerde gözlemlenen sismik hareketlilik ve olası riskler ele alındığı açıklanmıştı. Olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edilmişti.
UYARIDA BULUNACAK
Toplantının ardından AFAD tarafından Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının nedeniyle yaşanabilecek olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunulması amacıyla İzmir'e mobil siren sistemi gönderildi. Bölgeye sevk edilen siren sistemlerinden biri Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na yerleştirildi. Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyaruda bulunacağı bildirildi. Mobil siren sistemi çalışmaya başladı. İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.