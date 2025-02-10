İzmir’e tsunami sireni: Acil durumlarda bölge halkını uyaracak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) önceki gün gerçekleştirilen 'Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı'nda son günlerde gözlemlenen sismik hareketlilik ve olası riskler ele alındığı açıklanmıştı. Olası büyük bir deprem, tsunami ya da volkanik patlama gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik tehlikelerinin, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından değerlendirildiği ifade edilmişti.