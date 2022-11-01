İzmirliler LGBT dayatmasına karşı 6 Kasım'da 'Büyük Aile Buluşması' düzenleyecek

İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan, platform üyesi sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle birlikte Alsancak'taki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek, 6 Kasım Pazar günü 14.00'te Konak'ta yapılacak "LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması" buluşmayla ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

HAYAT LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

Aile değerlerini hiçe sayan her türlü oluşuma ve dayatmaya karşı olduklarını ifade eden Kadan, "LGBT dayatması, ailenin tahrip edilmesi, gençlerin aidiyet ve değerlerinden kopartılarak yozlaştırılması, kadının değersizleştirilmesi ve çocukların cinsiyetsizleştirilmesi demektir. Toplum ve hukuk nezdinde dayatılan LGBT ideolojisini kabul etmiyoruz. Toplumun temel taşı olan aile kurumunun yozlaştırılmasına ve toplum yapısının bozulmasına karşıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın cinsiyetiyle oynanmasına ve çocuk istismarına karşıyız" dedi.

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Çocukların LGBT propagandasıyla karşı karşıya olduğunu öne süren Kadan, bu konuda yasal düzenleme beklediklerini dile getirdi.

Kadan, bireyleri hedef alan nefret söylemleriyle konunun saptırılmasını ve provoke edilmesi istemediklerini, din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş ve ideoloji farkı gözetmeksizin herkesi bu çağrıya kulak vermeye davet ettiklerini söyledi.

İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan

GÜNDEM Sapkınlığa geçit yok: Ankara’da binlerce kişi LGBT dayatmasına dur demek için yürüdü

"Bu çağrımıza kulak verin"





İzmir Büyük Aile Platformu’nun 6 Kasım Pazar günü 14.00’te Konak Meydanı’nda yapacağı 'Büyük Aile Buluşması’na platform adına tüm İzmirlileri çağıran Kadan, şu noktalara değindi:

“Bireyleri hedef alan nefret söylemleriyle konunun saptırılmasını ve provoke edilmesi istemiyoruz. Milletimizin ve tüm insanlığın LGBT dayatmasına karşı sessiz kalmasını istemiyoruz. LGBT tehlikesinin farkında olmayan kesimler sebebiyle insanlığın felakete sürüklenmesini istemiyoruz. Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, ideoloji farkı gözetmeksizin, ülkesini seven herkesin bu çağrımıza kulak vermesini istiyoruz. İzmir Büyük Aile Platformu olarak İzmirli ailelerimizi 6 Kasım Pazar günü düzenleyeceğimiz etkinliğe bekliyoruz.”

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Ailelerimizle, Ailemiz için,



Çocuklarımızın LGBT Dayatmasından korunması için,



🖐️ AİLE kurumunu yok ederek toplumumuzu ve milli devletimizi güçsüzleştirmek isteyen küresel örgütlere DUR demek için bir aradayız! pic.twitter.com/aciwO7ohn2 — Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) (@ckdgenelmerkez_) November 1, 2022

"En büyük gücümüz aile"

İzmir Büyük Aile Platformu toplantının ardından da bir basın açıklaması yayınladı.

Platformdan ve amaçlarından bahsedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz kimiz? Biz, İstiklal ruhunun ateşlendiği, Kuvayi Milliye ruhuyla mücadelenin zaferlerle taçlandığı İzmir’deki 100 demokratik kitle örgütünden oluşan İzmir Büyük Aile Platformu'yuz! En büyük gücümüz aile diyoruz! AİLE değerlerini hiçe sayan her türlü oluşuma ve dayatmaya karşı büyük bir GÜCÜZ! Ülkelere ve Türkiye’mize yönelik sürdürülen LGBT dayatmasının;

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•Ailenin tahrip edilmemesi,

•Gençlerimizin bütün aidiyet ve değerlerinden kopartılarak yozlaştırılmaması,

•Kadının değersizleştirilmemesi,

•Çocuklarımızın cinsiyetsizleştirilmemesi demek olduğunun bilincindeyiz.

GÜNDEM Ankara’da binlerce kişi LGBT dayatmasına dur demek için yürüdü

"LGBT ideolojisini kabul etmiyoruz"





Platform olarak biz, toplum ve hukuk nezdinde dayatılan LGBT ideolojisini kabul etmiyoruz. Toplumun temel taşı olan AİLE kurumunun yozlaştırılmasına ve toplum yapısının bozulmasına karşıyız.

"Çocuklarımız ve kadınlarımızın değersizleştirilmemesine karşıyız"





Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın cinsiyetiyle oynanmasına ve çocuk istismarına karşıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “dünyanın en münevver, en faziletli ve en ağır kadını” dediği kadınlarımızın değersizleştirilmemesine karşıyız.

Ne istiyoruz?

LGBT propaganda ve dayatmasına karşı farkındalık oluşturmak istiyoruz. •AİLE kurumunu yok ederek toplumumuzu ve milli devletimizi güçsüzleştirmek isteyen küresel örgütlere DUR demek istiyoruz. •Çocuklarımızı, gençlerimizi tehdit eden LGBT propagandasına karşı yasal düzenleme istiyoruz.

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Ne istemiyoruz?

Bireyleri hedef alan nefret söylemleriyle konunun saptırılmasını ve PROVOKE edilmesi istemiyoruz.

Milletimizin ve tüm insanlığın LGBT dayatmasına karşı sessiz kalmasını istemiyoruz. •LGBT tehlikesinin farkında olmayan kesimler sebebiyle insanlığın felakete sürüklenmesini istemiyoruz. Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, ideoloji farkı gözetmeksizin ülkesini seven herkesin bu çağrımıza kulak vermesini istiyoruz.

6 KASIM PAZAR KONAK MEYDANI'NDA

İzmir Büyük Aile Platformu olarak İzmirli olarak İzmirli ailelerimizi 6 Kasım Pazar günü saat 14’te Konak Meydanı’nda yapacağımız Büyük Aile Buluşmamız'a bekliyoruz!"

GÜNDEM Uğur Işılak'tan LGBT'ye karşı Büyük Aile Yürüyüşü'ne destek: Ahlaksızlık teşvik edilemez

FOTOĞRAF 9 Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Önder Kutlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanların büyük bir mesaj verdiğini söyledi.

Aileye sahip çıkmak için Konya'da çok sayıda kişinin yürüyüşe katıldığını aktaran Kutlu, \"Kimler toplum üzerine hesap yapıyorsa o hesaplarını gözden geçirmek zorunda kaldılar. Uzun soluklu bir yürüyüşün ilk adımını attık. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek.\" dedi.

Kutlu, küresel güçlerin orkestra şefliğinde, yerli işbirlikçilerin destekleriyle yürütülen sürecin herkesi rahatsız ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

\"Bugüne kadar sesimiz düşük tonda çıkmış olsa da bu, yapılanların farkında olmadığımız anlamına gelmiyor. Kimlerin neleri pişirip bize servis etmekte olduğunu biliyoruz. Ancak bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı bir biçimde mesafe alabileceklerini tahmin etmek zordu. Maalesef pandemi ile hızlanan dijitalleşme, işlerini kolaylaştırdı. Bugün bizler kendimizi savunmak, nefret söylemi içinde olmadığımızı ifade etmek zorunda bırakılıyoruz. Oysa fıtrata Cenab-ı Allah'ın bizlere uygun gördüğü role, görüntüye aykırı davrananlar başkaları. Yani savunma yapması gerekenler, savcı pozisyonunda, bizler ise sanık pozisyonundayız. Yavuz hırsız misali bizi savunma pozisyonuna iterek ötekileştirmek istiyorlar. Onların çizdiği sınırlara sıkışıp kalmayacağız.\"

LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü bu kez Konya'da düzenlendi: Ailelerden yoğun katılım Konya'da sivil toplum kuruluşları organizasyonunda "LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü" yapıldı. Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan ve "Aileme Dokunma", "LGBT Zorbalığına Hayır", "Gökkuşağımı Kirletme", "Ailemiz Son Sığınağımız", "Küreselci Dayatmaya Hayır", "Fıtratımız Kimliğimizdir" dövizleri taşıyan kalabalık, Alaaddin Bulvarı'ndan Kayalıpark'a yürüdü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenlendi.

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