Jandarma vatandaşları uyardı: Zarar vermenin cezası 557 bin lira

Tülüşah bitkisini koparmak, sökmek ya da zarar vermek gibi fiillerin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi K bendi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu fiilleri gerçekleştiren kişilere 557 bin 212 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği uyarısı yapıldı.