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Jandarma vatandaşları uyardı: Zarar vermenin cezası 557 bin lira

Jandarma vatandaşları uyardı: Zarar vermenin cezası 557 bin lira

11:0611/07/2025, Cuma
IHA
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'Tülüşah' bitikisine zarar veren 557 bin lira ceza ödeyecek.
'Tülüşah' bitikisine zarar veren 557 bin lira ceza ödeyecek.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından vatandaşlara Tülüşah bitkisinin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 557 bin 212 TL idari para cezası kesileceği belirterek, uyarılarda bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, doğa koruma çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi sınırları içerisinde yetişen ve yalnızca bu bölgede görülen endemik türlerden biri olan Tülüşah bitkisi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada,
Tülüşah bitkisini koparmak, sökmek ya da zarar vermek gibi fiillerin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi K bendi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda söz konusu fiilleri gerçekleştiren kişilere 557 bin 212 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği uyarısı yapıldı.

Vatandaşların doğaya ve biyolojik çeşitliliğe karşı daha duyarlı olmaları gerektiği vurgulanırken, ekipler bölgedeki bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.


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#Tülüşah
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