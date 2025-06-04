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Jandarmadan çiftçiye anız uyarısı

Jandarmadan çiftçiye anız uyarısı

04:004/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çiftçilere, sürdürülebilir tarım ve toprak sağlığı konularında da bilgi verildi.
Çiftçilere, sürdürülebilir tarım ve toprak sağlığı konularında da bilgi verildi.

Kilis’in Polateli ilçesinde jandarma ekipleri, arpa ve buğday hasadı yapan çiftçilere anız yakmanın çevreye zararları ve yasal yaptırımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polateli ilçesinde arpa ve buğday hasadı yapan vatandaşları anız yakma konusunda uyardı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakanlara dekar başına 556,71 TL idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı. Ekipler, anız yakmanın yalnızca toprağın verimini düşürmekle kalmayıp aynı zamanda çevreye, doğaya ve canlılara ciddi zararlar verdiğine dikkat çekti. ‘Anız Yakma, Geleceğini Karartma’ projesi kapsamında yürütülen bilgilendirme çalışmasında çiftçilere, sürdürülebilir tarım ve toprak sağlığı konularında da bilgi verildi.


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