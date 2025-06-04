Sulama altyapısına 757 milyon avro kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, Türkiye’nin sulama altyapısının modernizasyonu için Dünya Bankasından 757,1 milyon avroluk finansman temin edildi. Proje kapsamındaki kredi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) tahsisli sağlanacak ve proje DSİ tarafından yürütülecek.

Proje, yine DSİ tarafından yürütülen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi’nin devamı niteliği taşıyor. Halihazırda proje kapsamında bankadan 317,3 milyon avro tutarında dış finansman temin edildi. Yeni finansmanla birlikte Türkiye’nin sulama modernizasyonu için bankadan 1 milyar avronun üzerinde dış finansman sağlanmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Dünya Bankası ile tarım ve kırsal kalkınma sektöründeki ortaklığının uzun yıllara dayandığını ve yıllar boyunca verimli sonuçlar alındığını belirterek, şunları kaydetti: “Orta Vadeli Program'la da uyumlu olarak sulama alanındaki kamu altyapı yatırımlarına önem verilerek ülkemizin tarım alanındaki potansiyelinin desteklenmesi, gıda fiyatlarında istikrar sağlanması ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi amaçlanmaktadır."