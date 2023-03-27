John Kirby ABD'nin 'Suriye' kararını duyurdu

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili hortumlar nedeniyle, Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti. Mississippi Acil Durum Ajansı, 1 gün içinde meydana gelen 10'dan fazla hortumun kasabaları yerle bir ettiğini, eyaletteki ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Ajansın internet sayfasındaki duyuruda, "Mississippi, 24 Mart 2023'te bir gecede eyaleti kasıp kavuran yıkıcı ve ölümcül kasırgalarla mücadeleye devam ediyor. Şu anda ölü sayısı 25'e yükseldi ve düzinelerce kişi yaralandı.'' ifadelerine yer verdi. Hortumların etkili olduğu Alabama eyaletinde de Morgan İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisinden, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı. Hortumların Mississippi'de en fazla yıkıma yol açtığı Rolling Fork kasabasındaki görüntüler, doğal afetin şiddetini ortaya koydu. Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasabada neredeyse hortumlardan hasar görmeyen binanın kalmadığı, onlarca yıllık ağaçların kökleriyle birlikte yerinden sökülmüş olduğu görüldü. Aralarında tırlarında bulunduğu birçok aracın hortumun şiddetiyle devrildiği, ağaçların ve binalardan kopan parçaların altında kaldığı tespit edildi.