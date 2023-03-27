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John Kirby ABD'nin 'Suriye' kararını duyurdu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın Suriye'deki askeri tesislerine yönelik saldırılara "hızlı ve cesurca" karşılık verdiğini, Amerikan askerlerinin bölgedeki görevine devam edeceğini belirtti.

08:59 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
John Kirby

John Kirby

CBS televizyonunun
Face the Nation
adlı programa katılan John Kirby, “Bu, militan grupların ciddi bir saldırısıydı. Ve Başkan, bununla başa çıkmak için hızlı ve cesurca, önemli ölçüde misilleme yaptı.” dedi.
“Suriye’de binden az askerimiz var ve bunlar büyük ölçüde azalmış olsa da hala etkin ve kritik olan bu ağın (DEAŞ) peşine düşüyor.”
diyen Kirby, bu yüzden ABD askerlerinin Suriye’deki görevi başında kalacaklarını, Biden’ın ABD askerlerini Suriye’de tutmaya “kesin kararlı” olduğunu söyledi.

Kirby, İran destekli milis grupların, 23 Mart’ta Irak ve Suriye’deki ABD personeline ve tesislerine düzenlediği saldırılara karşı, Biden’ın gerekli görmesi durumunda ek yanıtların da olasılığından bahsetti.

“Bu hafta burada, ABD’nin halkımızı korumak için her zaman kararlı davranacağını gösterdik.” ifadesini kullanan Koordinatör Kirby, bu mesajın, muhatabına “yüksek sesle ve net bir şekilde” gönderildiğini vurguladı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Mart’ta Suriye’nin Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapılmıştı.

Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararı

Sunucunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Belarus ile yaptığı nükleer silah anlaşmasına dair sorusunu John Kirby, “Bunun nereye varacağını izleyip görmemiz gerekecek.” diyerek cevapladı.

Kirby, “Rusya’nın herhangi bir nükleer silah taşıdığına dair herhangi bir işaret görmedik. Açıkçası, nükleer savaşın yapılmaması gerektiği ve hiçbir nükleer savaşın kazanılamayacağı konusunda hemfikiriz.” ifadesini kullandı.

Putin, dün Belarus’a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıklayarak, “Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız.” demişti.


ABD'de hortumun vurduğu kasabada ağaçlar köklerinden söküldü
ABD'de hortumun vurduğu kasabada ağaçlar köklerinden söküldü

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili hortumlar nedeniyle, Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti. Mississippi Acil Durum Ajansı, 1 gün içinde meydana gelen 10'dan fazla hortumun kasabaları yerle bir ettiğini, eyaletteki ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı. Ajansın internet sayfasındaki duyuruda, "Mississippi, 24 Mart 2023'te bir gecede eyaleti kasıp kavuran yıkıcı ve ölümcül kasırgalarla mücadeleye devam ediyor. Şu anda ölü sayısı 25'e yükseldi ve düzinelerce kişi yaralandı.'' ifadelerine yer verdi. Hortumların etkili olduğu Alabama eyaletinde de Morgan İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisinden, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı. Hortumların Mississippi'de en fazla yıkıma yol açtığı Rolling Fork kasabasındaki görüntüler, doğal afetin şiddetini ortaya koydu. Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasabada neredeyse hortumlardan hasar görmeyen binanın kalmadığı, onlarca yıllık ağaçların kökleriyle birlikte yerinden sökülmüş olduğu görüldü. Aralarında tırlarında bulunduğu birçok aracın hortumun şiddetiyle devrildiği, ağaçların ve binalardan kopan parçaların altında kaldığı tespit edildi.


#Face the Nation
#John Kirby
#ABD
37 dakika önce
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