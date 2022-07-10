Gündem Johnsonun Çankırılı hemşehrileri üzgün Boris köyümüzü iyi temsil ediyordu
ÇANKIRI

Johnson'un Çankırılı hemşehrileri üzgün: Boris köyümüzü iyi temsil ediyordu!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın istifası Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyündeki hemşehrilerinin keyfini kaçırdı.

Köy sakini Satılmış Karatekin, “Gerçekten çok üzüldük. Köyümüzü yurt dışında çok güzel temsil ediyordu. Köyümüzde sevinçle karşılanmıştı Boris kardeşimizin seçilmesi” dedi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Johnsonun Çankırılı hemşehrileri üzgün: Boris köyümüzü iyi temsil ediyordu!
Satılmış Karatekin

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın istifası Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyündeki hemşehrilerini de üzdü. Johnson’ın uzaktan akrabası olan köy sakinlerinden Satılmış Karatekin, Yeni Şafak’a “Hemşehrimiz olarak çok üzüldük. İlk seçildiği zaman çok mutlu olmuştuk” diye konuştu.

Boris Johnson
Boris Johnson

İSTİFASI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Karatekin, istifa haberini duyduktan sonra büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, “Köy halkı olarak gerçekten çok üzüldük. Köyümüzü yurt dışında çok güzel temsil ediyordu. Boris’in ilk seçildiğini öğrendiğimizde çok sevinmiştik. Köyde şenlikler düzenledik ve lokma döktürmüştük. Köyümüzde sevinçle karşılanmıştı Boris kardeşimizin seçilmesi. Türkiye’den İngiltere’ye uzanan bir başarı hikayesidir bu” ifadesini kullandı. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu. Boris Johnson babası Stanley Johnson’un 2007 yılında köylerini ziyaret etmişti.

'Hemşehrileri' Boris Johnson'ı bekliyor
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'Hemşehrileri' Boris Johnson'ı bekliyor

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