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Çankırı'da lastiği patlayan TIR otomobile çarptı: Dört kişi yaralandı

Çankırı'da lastiği patlayan TIR otomobile çarptı: Dört kişi yaralandı

23:391/07/2026, Çarşamba
DHA
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Çankırı'da lastiği patlayan TIR'ın kontrolden çıkarak üç otomobilin karıştığı kazada dört kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kurşunlu ilçesi İstanbul-Samsun kara yolu yakınlarında meydana geldi. Nuraddin İ. idaresindeki yabancı plakalı TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu aynı yönde ilerleyen Mustafa M. yönetimindeki 06 BES 254 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyer ile TIR’ın arasına sıkışırken, dorseden yola savrulan metal rulolar karşı şeride geçti. 

Bu sırada karşı yönden gelen Ali Ş.'nin kullandığı 55 JM 434 ve Burhan Ş. idaresindeki 61 ADY 185 plakalı iki otomobil, yola savrulan metal rulolara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan Mustafa M. (48), Pelin M. (12), Emine M. (44) ve Safiye Ş. (54) yaralandı. Bariyer ile TIR’ın arasında kalan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun her iki istikametinin de bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve belediye ekiplerince temizlenen yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. 

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