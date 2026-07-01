Çankırı'da lastiği patlayan TIR otomobile çarptı: Dört kişi yaralandı

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun her iki istikametinin de bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve belediye ekiplerince temizlenen yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.