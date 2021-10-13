Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, “Dostluğumuzun nişanesi olarak büyükelçiliklerimizin olduğu caddelere her iki ülkenin ilk cumhurbaşkanlarının ismini veriyoruz. Ankara’da Sukarno, Cakarta’da da Atatürk ismini büyükelçiliklerimizin olduğu caddeye veriyoruz.” dedi.

AFGANİSTAN’A YAKIN TAKİP

Afganistan’daki durumu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil’e gitmeyi planlıyoruz. Retno’yla bunu New York’ta da görüşmüştük. Diğer bazı dost ve kardeş bakanlar da bu fikri çok sevdiler. Bunun planlamasını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.”

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MİKTA LİDERLER SEVİYESİNE YÜKSELECEK

Çavuşoğlu, Endonezya’nın G20 dönem başkanlığını yıl sonunda İtalya’dan devralacağını hatırlatarak, “Biz de MİKTA’nın (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) dönem başkanlığını devralıyoruz. MİKTA G20 içinde bizim ortak inisiyatifimiz, ortak platformumuz.” ifadesini kullandı.

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Çavuşoğlu, “Endonezya’daki G20 Zirvesi marjında da MİKTA’yı liderler seviyesine yükseltmeyi düşünüyoruz. Yani liderler seviyesinde ilk toplantıyı Endonezya’da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.