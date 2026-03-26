Kaçak avcılar dron takibinden kaçamadı

Burdur.
Burdur’da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince dron ile gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahsa idari para cezası uygulandı.
Burdur’da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.
Bu çerçevede yapılan gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde 2 kişinin yasa dışı avcılık yaptığı tespit edildi.
Yapılan çalışma neticesine yakalan 2 şahsa ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulandı.
