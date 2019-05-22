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BARTIN

Bartın haberleri... Kaçak kazıda insan kemikleri bulundu

Kaçak kazıda insan kemikleri bulundu

Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda defineciler tarafından yapılan kaçak kazılarda insan kemiklerine rastlandı. Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt, "Bölgede geçmiş dönemlerde yaşayan medeniyetlerden izlerin olduğunu biliyoruz. Kazılarda çıkan iskeletler, Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerince incelenecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Kazılarda tarihi taş örme yapılar da hasar gördü.
Kazılarda tarihi taş örme yapılar da hasar gördü.

Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'nda defineciler tarafından yapılan kaçak kazılarda insan kemikleri bulundu.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip 37 bin hektarlık milli parkta, Küre Dağları Milli Parkı Bartın sınırları içerisindeki Arıt köyü ile Ulus ilçesi arasında yer alan Odalaryanı ve Uzunçarşı mevkisinde defineciler tarafından kaçak kazılar yapıldığı belirlendi.

Bin 200 metre yükseklikte bulunan ve hassas koruma bölgesindeki kazılarda kemik ve kafatasına rastlandı. Kazılarda tarihi taş örme yapılar da hasar gördü.

Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkın 2000 yılında "milli park" ilan edildiğini anımsattı.

Bozkurt, parkın 2012'de de Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park alanı statüsü alarak Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildiğini dile getirdi.

  • Bozkurt, "Bölgede geçmiş dönemlerde yaşayan medeniyetlerden izlerin olduğunu biliyoruz. Söz konusu alanda önümüzdeki aylarda bilimsel olarak yüzey araştırması ve arkeolojik kazıların başlaması için gerekli çalışmalara başlayacağız. Kazılarda çıkan iskeletler, Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerince incelenecek" dedi.

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