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Kadıköy'de aynı yönde giden iki otomobil çarpıştı: Üç yaralı

İstanbul'da Bağdat Caddesi'nin göbeğinde feci bir kaza meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen iki otomobilin kafaya kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

09:18 . 26/09/2023 Salı
DHA
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.


Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan kazada, iddiaya göre, Emirhan Kaya’nın kullandığı 34 DMN 793 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ercan Güzel yönetimindeki 34 GU 9799 plakalı otomobile çarptı.


Aydınlatma direğine vurarak durabildi

Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan araçlar kaldırıma çıktı. Ercan Güzel’in kullandığı otomobil ise aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kazada, sürücü Ercan Güzel ile diğer otomobilin sürücüsü Emirhan Kaya ile yolcu koltuğunda oturan Mikail Üstünsoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İnceleme başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.











#Trafik
#İstanbul
#kaza
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