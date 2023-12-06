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Kadın güçlü olursa aile de güçlü olur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89’uncu yıl dönümü nedeniyle Meclis’te düzenlenen programda konuştu.

Uğur Duyan
04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:41 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

TBMM’de kadın milletvekili oranının yüzde 20,1’e çıktığının altını çizen Kurtulmuş, bu oranın ilerleyen yıllarda daha da artacağını belirtti. Kadın haklarıyla, ailenin gelişmesini birbirinin rakibi iki alan olarak görmenin yanlış olduğunu belirten Kurtulmuş, “Kadınlarımız güçlü olacak, ailemiz de güçlü olacak. Kadının güçlü olması ailenin zayıflaması anlamına gelmediği gibi ailenin güçlendirilmesinden bahsetmekte kadını zayıflatmak anlamına hiç gelmez” diye konuştu.

FİLİSTİNLİ KADIN VURGUSU

Kurtulmuş, Filistin’de kadın ve çocukların yaşadığı zulme dikkat çekerek, “Gazze’de artık sayılarının 20 binin üzerinde olduğu tahmin edilen, çünkü hala yıkıntıların altında binlerce insanın var olduğu biliniyor. Bunların yüzde 70’ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bu insanlık dramı karşısında sessiz kalan, dili olan konuşmayan, aklı olup bu zulme bu katliama karşı herhangi bir fikir söylemeyen, eli olup bu zulmü durdurmayan mazluma el uzatmayanı da insanlık adına kınadığımızı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Zalimin karşısında mağdurun yanındayız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aynı programda yaptığı konuşmada “İsrail yönetimi bu vahşeti dünyanın gözü önünde pervasızca işlerken tüm dünya sessiz kalıyor. Ancak Türkiye zalimin karşısında ve mağdur olan herkesin yanında. Filistin halkının ilk gün olduğu gibi bugün de sesini dünyaya duyurmak için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Meclis’in kıymetli üyeleri var gücümüzle dünyaya bu zulmün son verilmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Göktaş, Filistin’de mağdur olan çocukların Türkiye’ye getirileceğini aktardı.



#Kadın Hakları
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
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