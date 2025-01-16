Kadına şiddette tahrik indirimi kalksın

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Başdenetçiliğin geçen yıl 6 bin 400 katılımcıyla hazırladığı şiddet algısı araştırmasının sonuçlarını TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda paylaştı. Buna göre, "Kadın cinayetlerinde zanlıya uygulanan haksız tahrik indirimi tamamen kaldırılmalı mıdır?" sorusuna katılımcıların yüzde 27’si "kesinlikle kaldırılmalı", yüzde 45’i de "kaldırılmalı" yanıtını verdi. Yüzde 8’i "kararsızım" derken "kaldırılmamalı" diyenlerin oranı yüzde 12’de kaldı. "Kesinlikle kaldırılmamalı" diyenlerse yüzde 8 oldu.