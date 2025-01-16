Kadına şiddette tahrik indirimi kalksın

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda paylaşılan verilere göre, "Kadın cinayetlerinde zanlıya uygulanan haksız tahrik indirimi tamamen kaldırılmalı mıdır?" sorusuna katılımcıların yüzde 27’si "kesinlikle kaldırılmalı", yüzde 45’i de "kaldırılmalı" yanıtını verdi.
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Başdenetçiliğin geçen yıl 6 bin 400 katılımcıyla hazırladığı şiddet algısı araştırmasının sonuçlarını TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda paylaştı. Buna göre, "Kadın cinayetlerinde zanlıya uygulanan haksız tahrik indirimi tamamen kaldırılmalı mıdır?" sorusuna katılımcıların yüzde 27’si "kesinlikle kaldırılmalı", yüzde 45’i de "kaldırılmalı" yanıtını verdi. Yüzde 8’i "kararsızım" derken "kaldırılmamalı" diyenlerin oranı yüzde 12’de kaldı. "Kesinlikle kaldırılmamalı" diyenlerse yüzde 8 oldu.
NEDENİ YETERSİZ EĞİTİM
"Türkiye'de kadın cinayetlerinin temel nedeni sizce nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 10'u "Toplumdaki yanlış değer yargıları", yüzde 30'u "yetersiz eğitim", yüzde 22'si "ekonomik problemler", yüzde 18'i "yasal eksiklikler" yüzde 8'i "medyanın yanlış yönlendirmesi" yanıtını verdi. "Kadın cinayetlerinde failin cezasını toplumda ibret olacak şekilde artırmak doğru bir yaklaşım mıdır?" sorusuna "kesinlikle doğru" diyenler yüzde 27, "doğru" diyenler yüzde 40, "kararsızım" diyenler yüzde 8, "yanlış" diyenlerse yüzde 16 oldu.