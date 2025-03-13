Kadını darbettiği görüntüler ortaya çıkmıştı: CHP'li Özcan partisinden istifa etti

Özcan'ın, bir kadını darbetmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler büyük tepki çekmişti.
CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın bir kadını darbetmesine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. CHP Şişli İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada Özcan'ın partisinden istifa ettiği belirtildi.
CHP Şişli İlçe Başkanlığı, bir kadını darbetmesine ilişkin görüntüleri sosyal medyaya yansıyan
Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan
'ın partilerinden istifa ettiğini bildirdi.
İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir.
" ifadelerine yer verildi.
Özgür Özel, istifası için talimat vermişti
Özgür Özel, istifası için talimat vermişti
Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın, bir kadını darbetmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine CHP yönetimi harekete geçmişti.
Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle
Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan
ve
CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı
'yı arayarak, Özcan'ın istifasının alınması talimatını vermişti.
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