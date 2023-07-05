Kadınlar ‘Ahtamara’ ile yurdun her yerinde

Van’ın Gevaş ilçesinde “Ahtamara” markası altında birleşen kadınlar, ürettikleri 20 çeşit ürünü yurdun dört bir yanına gönderiyor. İlçede yaşayan 18 girişimci kadın, daha profesyonel üretim yapmak ve pazarlamak amacıyla 2021’de kooperatif çatısı altında birleşmeye karar verdi. Bununla ilgili proje hazırlayan kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) destek almaya hak kazandı. Kısa süre önce kuruluşunu tamamladıkları kooperatife, ilçe ile özdeşleşen “Ahtamara” efsanesinin adını veren kadınlar, “Uygulamalı Çiftçi Okulu”nda süt işletmeciliği, arıcılık, yöresel otlu peynirin standartlara uygun üretilmesi gibi konularda eğitim aldı.





20 ÇEŞİT ÜRÜN YAPILIYOR

Kooperatif çatısı altında bal, ceviz, salça, sirke, tarhana, erişte, fasulye, kuru kayısı, kavut, otlu peynir, çökelek gibi 20 çeşit üretim yapan kadınlar, ürünlerini “Ahtamara” markasıyla yerel ve ulusal marketler ile e-ticaret yoluyla satmaya başladı. Bu sayede hem aile bütçesine katkı sağlayan hem de üretim zincirinin bir halkasını oluşturan kadınlar, zamanla ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.





ÜRETİMİN HER ALANINDA VARIZ

Hayata geçirdikleri projenin meyvelerini almaya başladıklarını Kooperatif başkanı 40 yaşındaki Aycan Bayazit, “Çocukluğumuzdan bu yana çiftçilik yapıyoruz. Üretimin her alanında varız. Tarlalarda fasulye üretiyoruz, yaylada arıcılık yapıyoruz. Bu işin pazarında da olmak istedik. İki yıl önce kooperatif kurmaya karar verdik. 20’den fazla ürün imal ediyoruz. Paketlediğimiz ürünleri kooperatifimiz aracılığıyla satışa sunuyoruz. Markamızı bir hafta önce tamamladık. Yurt dışına da ürün satmayı hedefliyoruz” dedi.





MÜŞTERİ POTANSİYELİMİZ ARTTI

Ürünlere ilginin yüksek olduğunu dile getiren Kooperatifi üyesi 28 yaşındaki Rabia Şeker ise, “Kooperatif sayesinde pazar alanımızı genişlettik. Müşteri potansiyelimiz arttı. Toprakla ilgilenmek zaten müthiş bir duygu. Daha avantajlı bir süreç yaşıyoruz. Çok memnunuz” diye konuştu.





Çok güzel geri dönüşler alıyoruz

Kadınlara birçok alanda eğitim vererek üretimde söz sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden FAO’nun Van Proje Koordinatörü Bünyamin Hakan da, “Bu kapsamda Gevaş ilçesindeki kadınlara destek vererek kooperatif kurmalarını sağladık. Kendi markalarını da bir hafta önce tamamlayan kooperatif üyelerimiz, katma değer katarak ürettikleri ürünleri kooperatif aracılığıyla birçok ile gönderiyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kadınlarımızı desteklemeyi sürdürececeğiz” dedi.



