Gündem Kadir Şekerin sağlık raporu yayınlandı El kesik, boyun çürük, yüz ezik
KONYA

Kadir Şeker'in sağlık raporu yayınlandı: El kesik, boyun çürük, yüz ezik

Konya'da sevgilsi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20), olay anında, boğazından, dizlerinden, ellerinden yaralandığı, göz altında da sıyrık oluştuğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'e hapishanede eğitim desteği veriliyor.
Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'e hapishanede eğitim desteği veriliyor.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker'in tutuklanmasına neden olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı yaşandı. İddiaya göre, 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp, yakındaki parka gitti. Özgür Duran da peşinden gitti. Burada devam eden tartışma sırasında Duran, sevgilisini dövmeye başladı.

Kadir Şeker'e üniversite sınavına hazırlanması için cezaevinde eğitim desteği veriliyor
GÜNDEM
Kadir Şeker'e üniversite sınavına hazırlanması için cezaevinde eğitim desteği veriliyor

Bıçak yanlışlıkla kalbine saplandı

Olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker'in cinayetten önce bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Kadir Şeker'in cinayetten önce bindiği tramvaydaki görüntüleri ortaya çıktı

İki dizinde de yara izi

  • Soruşturma aşamasında Kadir Şeker için alınan sağlık raporu dosyaya ulaştı. Raporda, Şeker'in sağ ve sol elinde kesi, boynunun sağ tarafında doku kanaması, sol tarafında da darp izi, gözlerinin altında sıyrık, 2 dizinde de yara izi bulunduğu yer
  • aldı.

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından şok sözler: Özgür ile tartışıyorduk beni dövmüyordu, Kadir elindeki bıçakla yanımıza geldi
GÜNDEM
Kadir Şeker'in kurtardığı kadından şok sözler: Özgür ile tartışıyorduk beni dövmüyordu, Kadir elindeki bıçakla yanımıza geldi

Kadir Şeker'in olay anında üzerinde bulunan kıyafetlere yapılan kriminal incelemede tamamalandı. Kriminal raporda, Şeker'in kazak ve atletinin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana gelmiş olabileceği bildirildi.

Sağlık raporu çıktı

Sağlık raporu çıktı

Kadir Şeker, el, diz ve boğazından yaralanmış.
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