Kafası karışık

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Akdeniz’de petrol arama tarama faaliyetlerini hiçe sayarak, “Doğu Akdeniz’de zengin petrol var, doğalgaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu sözlerinin ardından çark ederek, “Ben diyorum ki Doğu Akdeniz’de Türkiye yalnızlığa mahkum edildi” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

YİNE ÇARK ETTİ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de fiziki varlığının olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerinden dolayı AB’nin ülkemize uyguladığı yaptırımlar sonucu yaptığı açıklamayla da “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti. Kılıçdaroğlu, “Doğu Akdeniz’de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB’nin bu topraklarda değeri yoktur” şeklinde konuştu.