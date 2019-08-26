Gündem Kafası karışık
POLİTİKA

Kafası karışık

Yaptığı gaflar ve çarklarla gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafası karışık.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Akdeniz’de petrol arama tarama faaliyetlerini hiçe sayarak, “Doğu Akdeniz’de zengin petrol var, doğalgaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu sözlerinin ardından çark ederek, “Ben diyorum ki Doğu Akdeniz’de Türkiye yalnızlığa mahkum edildi” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

YİNE ÇARK ETTİ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de fiziki varlığının olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerinden dolayı AB’nin ülkemize uyguladığı yaptırımlar sonucu yaptığı açıklamayla da “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” dedirtti. Kılıçdaroğlu, “Doğu Akdeniz’de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB’nin bu topraklarda değeri yoktur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen zavallılar var
OYNAT 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen zavallılar var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Doğu Akdeniz konusuna değinerek '' Türkiye'nin orada olmadığını söyleyen zavallılar var. Amerika varmış, İngiliz varmış, Fransız varmış zavallı. Oradaki Al Bayrağımızı tanımayacak kadar zavallı. Hemde orada kiralık gemilerle değil kendi gemilerimizle oradayız'' ifadelerini kullandı.
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