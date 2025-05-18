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Kafasına beton parçaları düşen kadın kanlar içerisinde kaldı

Kafasına beton parçaları düşen kadın kanlar içerisinde kaldı

19:1618/05/2025, Pazar
IHA
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Hastaneye kaldırılan kadının kafasına dikiş atıldığı ve taburcu edildiği bildirildi.
Hastaneye kaldırılan kadının kafasına dikiş atıldığı ve taburcu edildiği bildirildi.

İstanbul'da bir kadının kafasına, caddede yürüdüğü sırada bir binadan kopan beton parçaları düştü. Kanlar içerisinde kalan kadın olayın şokuyla kanayan başını tutarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

İstanbul Avcılar'da bir binadan kopan beton parçaları, o sırada caddede yürüyen bir kadının kafasına düştü.

Olay, saat 15.20 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir binadan kopan beton parçaları caddede yürüyen bir kadının kafasına düştü. Kanlar içerisinde kalan kadın, olayın şokuyla kanayan başını tutarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakındaki bir hastaneye götürülen kadının başına dikiş atıldığı, ardından taburcu edildiği öğrenildi.



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