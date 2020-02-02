Gündem Kaftancıoğlu çıkmazı
POLİTİKA

Kaftancıoğlu çıkmazı

Büyük kurultaya hazırlanan CHP’de il kongreleri başlıyor. En büyük çekişmenin yaşanacağı İstanbul’daki kurultay 9 Şubat’ta yapılacak. CHP lideri mevcut Başkan Kaftancıoğlu ile devam edilmesinden yana. Parti içi muhalifler ise Kaftancıoğlu ile devam edilecekse kurultay yapmanın anlamsız olduğunu belirtiyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

CHP 28-29 Mart’ta 37’nci Olağan Büyük Kurultayı’nı yapacak. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından bu ayın ilk haftasında il kongreleri başlayacak.

CHP’de en çok merak edilen il kongresi ise şüphesiz İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mevcut İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında kitap gerginliği yaşanmış, bu da ilçe kongrelerine yansımıştı. İlçe kongrelerinde yeni seçilen isimlerin Kaftancıoğlu’na muhalif, ilçelerdeki belediye başkanlarının desteklediği adaylar olduğu belirtiliyor.

İL BAŞKANINI ÖRGÜT BELİRLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta ilçe başkanlarını topladığı ve mevcut il başkanı Kaftancıoğlu ile yola devam edilmesi istediğini söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kararını açıklamasının ardından parti içi muhalefet bu karara karşı çıktı. Kaftancıoğlu’na karşı olan muhalifler, CHP’nin il başkanlarını Kılıçdaroğlu’nun belirleyemeyeceğini, örgütün özgür iradeli olduğunu belirtiyor. Muhalifler, Kaftancıoğlu ile devam edilecekse kurultay yapmanın anlamsız olduğunu kaydediyor.

CANPOLAT ADAY OLACAK MI?

  • Kaftancıoğlu’na rakip olacak en güçlü isim geçtiğimiz kongrede 7 oyla Kaftancıoğlu’na mağlup olan Cemal Canpolat. Canpolat’ın bugün adaylığını açıklaması planlanıyor.

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