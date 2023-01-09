Gündem Kağıthanede 30 bin kişi balığa doydu
YEREL GÜNDEM

Kağıthane'de 30 bin kişi balığa doydu

Kağıthane yeni yıla festivalle başladı. Kağıthane Belediyesi haftasonu Hasbahçe Mesiresi'nde halka balık ekmek ziyafeti sundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kağıthanede 30 bin kişi balığa doydu
​Kağıthane'de 30 bin kişi balığa doydu

Kağıthane Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Hasbahçe Lezzet Festivallerinin bu yıl ilki balıkla başladı. Usta şefler tarafından 30 bin kişiye 5 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi. Lezzeti tatmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

Festivale yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran festivalde sahne aldı. Kağıthaneliler, sanatçının seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ailecek Hasbahçe'ye gelerek gönüllerince bir gün geçirdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ızgaranın başına geçerek balıkları hem pişirdi hem ikram etti. Başkan Öztekin festivalde; '' Bugün çok güzel bir hava eşliğinde çok güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Balık ekmek aslında vesile oldu. Burada on binlerce hemşehrimizle bir aradayız. Her yaştan vatandaşımız Hasbahçe'ye gelerek hem güzel havaya, hem de balığa doydu.'' dedi.

Türkiyenin en soğuk ilçesi oldu

Türkiye'nin en soğuk ilçesi oldu

Sibirya soğukları kendini gösterdi meteoroloji kaydetti.
Fiyatlar sabit kaldı

Fiyatlar sabit kaldı

Orta gelirliye yönelik kampanyayla emlak piyasasında hareketlilik.
Bloomberg Türkiyenin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayımladı: Ankaranın dünyaya etkisi Erdoğanın başarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki törende konuştu.

​Uruguay, 3 futbolcu için FIFA'ya savunma verdi.

Şikayetler artınca ortaya çıktı: İnceleme başlatıldı.

İlk kez kullanılacak: 30 dakikada tespit edecek.

Herkes altın aramak için bölgeye gidiyor.
Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlar kaldırıldı
Gündem

Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlar kaldırıldı

Otomobil sektörünün baş belası stokçular, haksız kazanç için bu kez cami otoparkını tercih etti. Çamlıca Camii'nde stoklanan araçların sosyal medyaya yansımasının ardından tepki toplayan stokçular, otoparkta bulunan bütün araçları hemen kaldırdı.
Türkiye Mezunları'nın sayısı giderek artıyor: Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar
Gündem

Türkiye Mezunları'nın sayısı giderek artıyor: Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar

Türkiye mezunları programı kapsamında, Türkiye’de eğitim alanların sayısı da giderek artıyor. Türkiye’nin gönül elçileri olarak kabul edilen mezunlar, Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ikili ilişkilere birçok alanda katkı sağlıyorlar. Siyasetten akademiye, sanattan ekonomiye farklı alanlarda faaliyet gösteren Türkiye Mezunları, kamu diplomasisi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynuyor.
Bloomberg Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayınladı: Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı
Dünya

Bloomberg Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayınladı: Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı

Bloomberg gazetesi, '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla bir haber yayınladı. Seçim sürecinin yalnızca Türkiye'yi değil diğer ülkeleri de etkilediğine vurgu yapan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki hamlelerine dikkat çekti. Ankara'nın dünya meselelerine etkisinin büyük olduğunun hatırlatıldığı gazetede, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.