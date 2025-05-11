Kaza, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (67) idaresindeki 34 LAA 223 plakalı servis minibüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile, daha sonra ise yol kenarındaki 1 kişiye çarptı.