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Freni patlayan servis minibüsü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Freni patlayan servis minibüsü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

18:1111/05/2025, Pazar
IHA
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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'da freni patlayan servis minibüsü önce park halindeki otomobile daha sonra ise yol kenarındaki vatandaşa çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde freni patlayan servis minibüsü, yol kenarındaki vatandaşa çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Yol kenarındaki yayaya çarptı

Kaza, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (67) idaresindeki 34 LAA 223 plakalı servis minibüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle freni patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile, daha sonra ise yol kenarındaki 1 kişiye çarptı.

Ekipler geniş güvenlik önlemi aldı

Kazada aracın çarptığı şahıs hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.



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