Gündem Kahramankazanda 13 köye daha doğal gaz
ANKARA

Kahramankazan’da 13 köye daha doğal gaz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un ilçedeki tüm köyler için başlattığı doğal gaz seferberliğinde son durak Yazıbeyli Köyü oldu. Törenle çalışmalarının başladığı Yazıbeyli Köyü ile birlikte Kahramankazan’da 13 köy doğalgaza kavuşmuş olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramankazan’da 13 köye daha doğal gaz
​Kahramankazan’da 13 köye daha doğal gaz.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Seferberlik kapsamında en son Emirgazi Köyü’nde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından sıra Yazıbeyli Köyü’ne geldi. Yapılan törenle doğalgaz çalışmaları başlatıldı. Kahramankazan’da 13 köy doğalgaza kavuşmuş olacak.

Törene Başkan Oğuz, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, Başkentgaz yetkilileri ile köy halkı katıldı. Bu kapsamda ilk boru, hat başlangıcında toprağa yatırıldı.

Yazıbeyli Köyü sakinleri, evlerinde doğalgaz kullanmaya başlayacakları günü iple çektiklerini ifade ederek, “Bu bizim için çok önemli bir olay. Köyümüze doğalgaz gelmesini sağlayan Başkanımız Serhat Oğuz ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Köyümüzde inşallah doğalgazın rahatlığını yaşayacağız” diye konuştu.

YAKINDA TÜM KÖYLER DOĞALGAZA KAVUŞACAK

Başkan Oğuz, bu çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından vatandaşların doğalgaza kavuşacağını belirterek, “Halkımızın konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız kazı tahrip bedellerinden köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye vazgeçtik. Bu uygulamayı Ankara’da yapan ilk belediyeyiz. Şimdi de Yazıbeyli köyümüz çalışmaların ardından doğalgaza kavuşacak. Yakın gelecekte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi.

Kahramankazan milli ve yerli projelerin merkezi oldu
GÜNDEM
Kahramankazan milli ve yerli projelerin merkezi oldu
1 milyon arsa için başvuru başladı

1 milyon arsa için başvuru başladı

​Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.
Ortak tarihten ortak geleceğe

Ortak tarihten ortak geleceğe

​Anadolu'yu mayalayan Orta Asya coğrafyasının bereketi.
Dövizi olana kredi verilmesin

Dövizi olana kredi verilmesin

3 ayda 55 milyar dolar aldılar.
Muhafazakar devrimciler inşa edecek

Muhafazakar devrimciler inşa edecek

​Türkiye Yüzyılı'nın mimarları gençler olacak.
Hesabı o anda soruldu

Hesabı o anda soruldu

​Masasına gidip saygısızlığını yüzüne vurdu.

MİT Gara'da vurdu

MİT Gara'da vurdu

​PKK/KCK'nın sağlık komitesi sorumlusu.
Trafik magandasına erteleme yok

Trafik magandasına erteleme yok

​2 yılın altına orantılı infaz.
10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar

10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar

Kia, 2027'ye kadar elektrikli araçlara 25 milyar dolarlık yatırım yapacak.
Galataport'ta sevgi seli

Galataport'ta sevgi seli

​'İstanbul ve Türkiye'ye aşığız, sizi çok seviyoruz'
Topyekûn savaş çağrısı

Topyekûn savaş çağrısı

​Moskova'dan Kiev'e tehditler yağdı.
Diyarbakır'da bayram havası

Diyarbakır'da bayram havası

​Kültür Yolu Sur'da.

Kadıköy'de doğal gaz faciası

Kadıköy'de doğal gaz faciası

Patlama nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti.
Kadıköy'de gol düellosu

Kadıköy'de gol düellosu

​Fenerbahçe, Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.

Helal olsun size: <br>Dünya Kupası korkusuzların

Helal olsun size:
Dünya Kupası korkusuzların

​Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da kupanın sahibi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.