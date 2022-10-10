​Kahramankazan’da 13 köye daha doğal gaz.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Seferberlik kapsamında en son Emirgazi Köyü’nde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından sıra Yazıbeyli Köyü’ne geldi. Yapılan törenle doğalgaz çalışmaları başlatıldı. Kahramankazan’da 13 köy doğalgaza kavuşmuş olacak.

Törene Başkan Oğuz, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, Başkentgaz yetkilileri ile köy halkı katıldı. Bu kapsamda ilk boru, hat başlangıcında toprağa yatırıldı.

Yazıbeyli Köyü sakinleri, evlerinde doğalgaz kullanmaya başlayacakları günü iple çektiklerini ifade ederek, “Bu bizim için çok önemli bir olay. Köyümüze doğalgaz gelmesini sağlayan Başkanımız Serhat Oğuz ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Köyümüzde inşallah doğalgazın rahatlığını yaşayacağız” diye konuştu.

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YAKINDA TÜM KÖYLER DOĞALGAZA KAVUŞACAK

Başkan Oğuz, bu çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından vatandaşların doğalgaza kavuşacağını belirterek, “Halkımızın konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız kazı tahrip bedellerinden köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye vazgeçtik. Bu uygulamayı Ankara’da yapan ilk belediyeyiz. Şimdi de Yazıbeyli köyümüz çalışmaların ardından doğalgaza kavuşacak. Yakın gelecekte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi.