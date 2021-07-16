Kahramanlığa dünya şahit ​

ABDULLAH SARİCA
Darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünde, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “O gece bizim yaptığımız yeni bir şey değildir, bu milletin asli karakteridir. Ülkemizin bekası ve bütünlüğü, milletimizin onuru tehlikeye düştüğünde, en ağır bedelleri de göze alarak ortaya koyduğumuz kahramanlıklara tarih de şahittir, dünya da şahittir” dedi.
- O gece darbecilerin başından vurduğu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, “Bu kalkışmaya cüret eden hainler ile iş birlikçilerine, 251 şehidimizin, yüzlerce gazimizin, yurdun dört bir yanındaki vatanseverlerin atmış olduğu tarihteki en ağır Osmanlı tokatlarından biridir” dedi. Eski CHP milletvekili Zülfü Livaneli’nin FETÖ için “Gülen hareketi” ifadesini kullanmasına tepki gösteren Aslan, Livaneli ile bir diyaloğunu anlattı. Aslan, “Bana ‘Başına mı sıktılar?’ dedi. Ben de ‘Sıktılar, öldürmeye kalktılar’ dedim. O da çok üzüldüğünü söyledi. Bugün ise ‘Bana kimse FETÖ dedirtemez’ diyor. Onu şiddetle kınıyorum” dedi.