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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 11.58'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,99 km olarak ölçüldü.

12:08 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem 6,99 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem 6,99 kilometre derinlikte meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin, 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.




İlk kepçeyi Başkan Şadi Yazıcı vurdu: Tuzla'da riskli binalar kentsel dönüşüm kapsamında birer birer yıkılıyor
İlk kepçeyi Başkan Şadi Yazıcı vurdu: Tuzla'da riskli binalar kentsel dönüşüm kapsamında birer birer yıkılıyor

Tuzla Belediyesi, olası yıkıcı depremlere karşı ilçeyi güçlendirmeyi devam ediyor. İlçede, 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından ‘orta hasarlı’ olarak tespit edilen iki bina daha resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin rızasıyla kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıldı. İş makinasının koltuğuna oturarak ilk kepçeyi vuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şimdiye kadar deprem dönüşümü kapsamında gerçekleştirdiğimiz 3 Bin binada yaklaşık 20 bine yakın bağımsız bölümde yıkım ve dönüşüm işlemlerini tamamladık. Bu süreçte en önemli rol vatandaşlarımıza aittir, onlar bizim hikayelerimize ortak olan hak sahipleri ve ev sahipleridir.” dedi.


#Kahramanmaraş
#deprem
#AFAD
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