Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem 6,99 kilometre derinlikte meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Tuzla Belediyesi, olası yıkıcı depremlere karşı ilçeyi güçlendirmeyi devam ediyor. İlçede, 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından ‘orta hasarlı’ olarak tespit edilen iki bina daha resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin rızasıyla kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıldı. İş makinasının koltuğuna oturarak ilk kepçeyi vuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şimdiye kadar deprem dönüşümü kapsamında gerçekleştirdiğimiz 3 Bin binada yaklaşık 20 bine yakın bağımsız bölümde yıkım ve dönüşüm işlemlerini tamamladık. Bu süreçte en önemli rol vatandaşlarımıza aittir, onlar bizim hikayelerimize ortak olan hak sahipleri ve ev sahipleridir.” dedi.
Büyük İstanbul depremi için uzmanlar ardı ardına açıklamalar yaparken, AFAD'dan Silivri'ye lojistik depo hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu. İstanbul’da ise sıvılaşma derecesi yüksek bölgeleri tek tek sıralayan yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Acil özel önlem alınmalı” dedi. Istanbul'da zemin sıvılaşması nerelerde var? Büyük İstanbul depremi hangi ilçeleri etkileyecek, riskli bölgeler neresi? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Mehmet Özhaseki, "İstanbul gerçekten bizi korkutuyor. İstanbul'da Deprem bir beka meselesi. 6 milyon civarında Konut var. 600 bini çok riskli, ilk etapta yıkılacak gibi görünüyor. 600 bini depreme dayanmaz" açıklamasında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 5 bin 459 ağır hasarlı binadan 2 bin 738'inin yıkımı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi "Diyarbakır'da yaşamın devam ettiği yerlerde yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla patlatma ile yıkım yapma şansımız yok, makinelerle hassas bir şekilde çalışma yürütüyoruz" dedi.