Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tuzla Belediyesi, olası yıkıcı depremlere karşı ilçeyi güçlendirmeyi devam ediyor. İlçede, 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından ‘orta hasarlı’ olarak tespit edilen iki bina daha resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin rızasıyla kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıldı. İş makinasının koltuğuna oturarak ilk kepçeyi vuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şimdiye kadar deprem dönüşümü kapsamında gerçekleştirdiğimiz 3 Bin binada yaklaşık 20 bine yakın bağımsız bölümde yıkım ve dönüşüm işlemlerini tamamladık. Bu süreçte en önemli rol vatandaşlarımıza aittir, onlar bizim hikayelerimize ortak olan hak sahipleri ve ev sahipleridir.” dedi.