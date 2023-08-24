Kadıköy deprem risk durumu bu ilçesinde yaşayan vatandaşların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. İBB tarafından yayınlanan rapora göre İstanbul’da en riskli yerler arasında Haliç ile Küçükçekmece Gölü arasındaki geniş bölge, sahil hattında Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleriyle Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan bir alan deprem riski altında yer alıyor. Avrupa yakasında olduğu gibi Anadolu yakasında da deprem riski olan ilçeler yer almakta. Anadolu Yakası’nda ise sahil şeridi boyunca, özellikle eski yapı stokunun yoğun olduğu alanlarda öne çıkmakta. Peki Kadıköy deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu? Kadıköy zemini depreme dayanıklı mı?