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İstanbul’da sıvılaşma derecesi yüksek bölgeleri tek tek sıraladı: Acil özel önlem alınmalı!

Büyük İstanbul depremi için uzmanlar ardı ardına açıklamalar yaparken, AFAD'dan Silivri'ye lojistik depo hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu. İstanbul’da ise sıvılaşma derecesi yüksek bölgeleri tek tek sıralayan yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Acil özel önlem alınmalı” dedi. Istanbul'da zemin sıvılaşması nerelerde var? Büyük İstanbul depremi hangi ilçeleri etkileyecek, riskli bölgeler neresi? İşte detaylar.

11:22 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'da zemin sıvılaşması nerelerde var?

İstanbul'da zemin sıvılaşması nerelerde var?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde meydana gelen yıkımın ardından beklenen olası Marmara depremi nedeniyle bütün gözler
'a çevrildi. Uzmanlar da özellikle "zemin sıvılaşması" açısından riskli olan ilçelerde inşa edilen binalarda, zemine uygun temel sistemi uygulanarak depreme karşı hazırlık yapılması konusunda uyarıda bulunuyor.

İstanbul'da zemin sıvılaşması nerelerde var?

İstanbul’da yumuşak zemin riskinin yüksek olduğu bölgelerin nereler olduğu merak konusu olurken İBB’nin zemin raporuna göre, eskiden adı derelerle anılan semtlerde riskin daha yüksek olduğu aktarıldı. Rapora işaret eden yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’un sıvılaşma riskli bölgelerini şöyle sıraladı:

“Seyitahmet Deresi ve Kurbağalı Dere alüvyonları, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Esenyurt Deresi, ve Tugay Deresi alüvyonları. Pendik Deresi, Kaynarca Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresi alüvyonları. Sancaktepe ilçesi merkezi, Sultanbeyli ilçesi merkezi, Tuzla ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı doğu kısmı), Pendik ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı kuzey kısmı).”

Derebağ - Ümraniye, Altdere - Kartal, Kurudere - Beyoğlu, Kördere - Kadıköy, Galataderesi - Şişli, Bekarderesi Üsküdar.

Büyük İstanbul depremi hangi ilçeleri etkileyecek? Riskli bölgeler neresi?

Araştırmada, sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak;
Avcılar bölgesinin kuzeyi, Haliç’in İstanbul Boğazı’na yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergahı, Halkalı tren istasyonu, Haramidere, Küçükçekmece gölünün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar gösteriliyor.

Çalışmada, “Şişme potansiyeli açısından Güngören formasyonu diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Kanarya’dan Florya’ya kadar olan alan Avcılar’daki kadar büyük olmayan küçük ölçekli heyelanlar 20 ila 30 metre yüksekliğindeki yamaçlarda gözlenmektedir” tespitleri yapılıyor.

İstanbul Anadolu yakasında deprem riski olan ilçeler hangileri?

“İstanbul Boğazı’na ve Marmara Denizi’ne birleşen tüm dere yatakları, sahil dolguları,
Sancaktepe
ve
Sultanbeyli
ilçe merkez kısımları,
Tuzla
ve
Pendik
’in kuzey kısımları sıvılaşma riski taşıyan alanlar olarak tespit edilmiştir. Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre üstü olduğu dereler;
Göksu Deresi, Küçüksu Deresi, Seyitahmet Deresi, Kurbağalı Dere, Esenyurt Deresi, Tugay Deresi, Kemiklidere Deresi
ve
Tuzla Deresidir
. Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre altı olduğu dereler;
Bekar Dere, İstavroz Deresi, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Pendik Deresi
ve
Kaynarca Deresi
’dir. Bu çalışmalar sonucu, sıvılaşma derecesi olan yerlerin çoğunda 30 cm’den fazla oturmaların olacağı sonucu çıkmıştır ve bu bölgelerde özel önlemlerin alınması gerekmektedir.”

Zeminde sıvılaşma olduğu nasıl anlaşılır?

Yüzeyde sıvılaşmanın gözlenmesi de, tek veya ard arda sıralanmış kum konileri, çatlaklar boyunca kum birikmeleri ve kum fışkırması şeklindedir. Zeminin sıvılaşması sonucu yapı zemine batabilir veya hafif yapılarda yukarı doğru hareket gözlenebilir.

Fay hattında sıvılaşma ne demek?

Sıvılaşma yeraltı su seviyesinde bulunan kumun titreşim halinde yer yüzeyine çıkması şeklinde oluşan bir olaydır. Burada vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok.

Kadıköy ilçesinin zemini sağlam mı? Kadıköy deprem risk durumu
Kadıköy ilçesinin zemini sağlam mı? Kadıköy deprem risk durumu

Kadıköy deprem risk durumu bu ilçesinde yaşayan vatandaşların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. İBB tarafından yayınlanan rapora göre İstanbul’da en riskli yerler arasında Haliç ile Küçükçekmece Gölü arasındaki geniş bölge, sahil hattında Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleriyle Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan bir alan deprem riski altında yer alıyor. Avrupa yakasında olduğu gibi Anadolu yakasında da deprem riski olan ilçeler yer almakta. Anadolu Yakası’nda ise sahil şeridi boyunca, özellikle eski yapı stokunun yoğun olduğu alanlarda öne çıkmakta. Peki Kadıköy deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu? Kadıköy zemini depreme dayanıklı mı?

İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde ardı ardına deprem meydana geldi. Depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


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