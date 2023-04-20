Kahramanmaraş'ta etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Aybige Akıncı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok sık karşılaşılan bir deprem türü olmadığını, bu depremlerin İtalya'da da büyük ilgi uyandırdığını belirtti.