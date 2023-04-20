Çin deprem bölgesine 65 bin katlanabilir konteyner kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Kurum, İstanbul Finans Merkezi’nde medya yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İstanbul Finans Merkezi’nin önemine değinen Kurum, "İstanbul’un finans merkezi olması sadece ülkemiz açısından değil, yakın coğrafyayı da ilgilendiren bir konu. İstanbul’un değerini kıymetini bu anlamda artıracak. Projeyi tasarlarken bu güzergahta bir metro istasyonu olacak diye planladık. Burada çalışan 50 bin çalışan metro hatlarını kullanabilecekler. Bu projeyle birlikte İstanbul’un finans anlamındaki değeri katbekat artacaktır. Bu projenin güncel yatırım maliyeti 65 milyar lira oldu" dedi.