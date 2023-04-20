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Hayat

Çin deprem bölgesine 65 bin katlanabilir konteyner kuracak

Çin’den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner, Kahramanmaraş’ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” dedi.

11:30 . 20/04/2023 Perşembe
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Katlanabilir konteynerler, Kahramanmaraş’ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı.

Katlanabilir konteynerler, Kahramanmaraş’ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı.

Türkiye, 6 Şubat günü asla unutamayacağı bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki deprem, 11 ili enkaza çevirdi. Binlerce bina, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıldı.

Barınma ihtiyaçları gideriliyor

Binlerce canın yitip gittiği asrın felaketinde büyük bir sınav veren Türkiye, gerek arama kurtarma gerekse de yardımlar konusunda dirayet gösterdi. Yaraların sarılmaya çalışıldığı şu günlerde bir yandan konutlar inşa ediliyor, diğer yandan da barınma ihtiyaçları gideriliyor.

Afet bölgesine 65 bin katlanabilir konteyner kurulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenenler için konteyner kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Buna göre Çin’den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner; Kahramanmaraş’ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. Bakan Soylu, “Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” dedi.


Bakan Kurum: Mayıs ayında 319 bin deprem konutunun inşaatı başlamış olacak
Bakan Kurum: Mayıs ayında 319 bin deprem konutunun inşaatı başlamış olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Kurum, İstanbul Finans Merkezi’nde medya yöneticileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İstanbul Finans Merkezi’nin önemine değinen Kurum, "İstanbul’un finans merkezi olması sadece ülkemiz açısından değil, yakın coğrafyayı da ilgilendiren bir konu. İstanbul’un değerini kıymetini bu anlamda artıracak. Projeyi tasarlarken bu güzergahta bir metro istasyonu olacak diye planladık. Burada çalışan 50 bin çalışan metro hatlarını kullanabilecekler. Bu projeyle birlikte İstanbul’un finans anlamındaki değeri katbekat artacaktır. Bu projenin güncel yatırım maliyeti 65 milyar lira oldu" dedi.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#çin
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