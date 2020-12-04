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Gündem Kahramanmaraşta polisi şehit eden hainin cesedi morgda kaldı
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden hainin cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş’ta firari katil Muhammet Karataş, bir otelde konakladığı sırada, kendisini almaya gelen polislerin üzerine ateş açmış, memurlardan Barış Göl'ü şehit etmişti. Vurularak yakalanan zanlı hastanede hayatını kaybetmişti. Karataş'ın morgdaki cesedini, memleketine götürecek araç bulunamadı. Katilin babasının otomobil ile cesedi götürmesine de izin verilmediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Katil vurularak etkisiz hale getirilmişti.
Katil vurularak etkisiz hale getirilmişti.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş’ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin bulunduğu otele baskın düzenledi. Polisi gören zanlı, havalandırma boşluğunun olduğu alana girerek kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı.

Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü
GÜNDEM
Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü
  • Saldırıda polis memurlarından Barış Göl karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Kahramanmaraş’ta operasyona giden polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
GÜNDEM
Kahramanmaraş’ta operasyona giden polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

'Dur' ihtarına uymamıştı


Olaydan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi’ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, ’dur’ ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırgan kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı polisi şehit etti
GÜNDEM
Cinayet zanlısı polisi şehit etti

Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden zanlı böyle yakalandı
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Kahramanmaraş'ta polisi şehit eden zanlı böyle yakalandı
Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polisin şehit olmasına, 1 polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.


Babasının cesedini götürmesine izin verilmedi


Polis katili Muhammet Karataş’ın cesedi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na getirildi.
Buradaki işlemlerin ardından babası ile memleketine götürüleceği beklenen saldırganın cesedi için hiçbir kurum ve kuruluş araç tahsis etmedi. Katilin babasının otomobil ile cesedi götürmesine de izin verilmediği öğrenildi.

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