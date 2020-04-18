Kahvehanede okey oynayanlara baskın: Kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu gece saat 00.00’dan itibaren ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın ilk ışıkları ile havadan drone ile görüntülenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bomboş kaldığı görüldü.