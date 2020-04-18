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İSTANBUL

Kahvehanede okey oynayanlara baskın: Kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi

Esenyurt'ta dün akşam sokağa çıkma yasağına saatle kala, kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda okey oynayan 10 kişinin yakalandı. Yasağa rağmen kahvehanede okey oynayanlara 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Kahvehaneye düzenlenen operasyonda okey oynayan 10 kişi yakalandı.
Kahvehaneye düzenlenen operasyonda okey oynayan 10 kişi yakalandı.

Kahvehanedekilere 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık mekanlara yönelik denetimlerini sürdürürken, saat 20.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kahvehanenin açık olduğunu belirledi.

Buraya giren ekipler, içeride bulunan ve okey oynayan 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.

Kahvehaneye düzenlenen operasyonda okey oynayan 10 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede, işyerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri işyerini mühürlerken, işletmeci, hakkındaki işlemlerin yapılması için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
FOTOĞRAF 41
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.
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Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu.
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İstanbul'un yolları ve sokakları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Üsküdar'da da metro ve metrobüs durakları boş kaldı.
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D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yok denecek kadar azdı. D-100 Cevizbağ'da da benzer görüntüler oluştu.
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de boş kalırken, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü.
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Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı da sakin kaldı. Zincirlikuyu'da bulunan otobüs durağında vatandaşların bekledikleri görüldü.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimler havadan görüntülendi. Sokağa çıkma yasağının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.
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O noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekipler köprü girişinde araçları durdurarak, kontrollerini yaptı.
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Köprüdeki trafik ve ekiplerin yaptığı kontroller havadan görüntülendi.
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Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.
Title
Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.
Title
Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.
Title
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı.
Title
Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.
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Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirilirken, İstanbul’da yollar adeta bomboş kaldı, trafik yüzde 9’a kadar düştü.
Title
Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirilirken, İstanbul’da yollar adeta bomboş kaldı, trafik yüzde 9’a kadar düştü.
Title
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Sessiz ve boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
Title
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Sessiz ve boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
Title
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Sessiz ve boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
Title
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Sessiz ve boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
Title
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu gece saat 00.00’dan itibaren ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın ilk ışıkları ile havadan drone ile görüntülenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bomboş kaldığı görüldü.
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Havadan çekilen görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün boş olduğu görülürken Mecidiyeköy E-5’te ise araçların parmakla sayılacak kadar az olduğu görüldü.
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Öte yandan trafik polisi ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde geçmek isteyen araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptığı görüldü.
Title
Öte yandan trafik polisi ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde geçmek isteyen araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptığı görüldü.
Title
İstanbul'da sokağa çıkma yasağıyla yollar boş kaldı. Büyükçekmece D-100 Karayolu'ndaki son durum da havadan fotoğraflandı.
Title
İstanbul'da sokağa çıkma yasağıyla yollar boş kaldı. Büyükçekmece D-100 Karayolu'ndaki son durum da havadan fotoğraflandı.
Title
İstanbul'da sokağa çıkma yasağıyla yollar boş kaldı. Büyükçekmece D-100 Karayolu'ndaki son durum da havadan fotoğraflandı.
Title
İstanbul'da sokağa çıkma yasağıyla yollar boş kaldı. Büyükçekmece D-100 Karayolu'ndaki son durum da havadan fotoğraflandı.
Title
İstanbul'da sokağa çıkma yasağıyla yollar boş kaldı. Büyükçekmece D-100 Karayolu'ndaki son durum da havadan fotoğraflandı.
Title
İstanbul'da sokağa çıkma yasağıyla yollar boş kaldı. Büyükçekmece D-100 Karayolu'ndaki son durum da havadan fotoğraflandı.
Title
İstanbul'da sokağa çıkma yasağıyla yollar boş kaldı. Büyükçekmece D-100 Karayolu'ndaki son durum da havadan fotoğraflandı.
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.


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