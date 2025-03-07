Kalbi durdu geri döndü: Kayıp Ece bulundu

Kayıp Ece Gürel önceki gece Belgrad Ormanı’nda dere kenarında uyurken bulundu. Vücudu buz kesen genç kadın hastaneye kaldırıldı. Dün sabah kalbi duran Gürel doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndü. Entübe edilen Gürel yoğun bakımda.
İstanbul’da 2 Mart’tan beri kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel sağ bulundu. Genç kadının en son Belgrad Ormanı’nda olduğu bilgisi üzerine aramalar burada yoğunlaşmıştı. Önceki gece ormanlık alanda arama faaliyeti yürüten 4 kişilik Çevik Kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekibi saat 01.15'te Gürel'i eşyalarının bulunduğu yere 2 km mesafede, dere kenarında uyurken buldu. Uyandırılan kadının bilinci açıktı.
ENTÜBE EDİLDİ
Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçiren Gürel'in tedavisinin iyiye gittiği öğrenildi. Gürel'in hayati tehlikesinin olmadığı ve vücudunda darp ya da cinsel istismar izine rastlanmadığı öğrenildi. Dün sabah bir süre kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndü. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
NE OLDUĞUNU İYİLEŞİRSE ANLATACAK
Gürel’e ne olduğunu merak edenler, şimdi onun iyileşmesini bekliyor. Tek başına gittiği ormanda ne yaşadığını, tedavisi tamamlandıktan sonra Gürel kendisi anlatacak.
Donmak üzereydi
- Ece Gürel’i bulan Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun şunları anlattı: “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı.”