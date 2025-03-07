Kalbi durdu geri döndü: Kayıp Ece bulundu

İstanbul’da 2 Mart’tan beri kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel sağ bulundu. Genç kadının en son Belgrad Ormanı’nda olduğu bilgisi üzerine aramalar burada yoğunlaşmıştı. Önceki gece ormanlık alanda arama faaliyeti yürüten 4 kişilik Çevik Kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekibi saat 01.15'te Gürel'i eşyalarının bulunduğu yere 2 km mesafede, dere kenarında uyurken buldu. Uyandırılan kadının bilinci açıktı.

ENTÜBE EDİLDİ

Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçiren Gürel'in tedavisinin iyiye gittiği öğrenildi. Gürel'in hayati tehlikesinin olmadığı ve vücudunda darp ya da cinsel istismar izine rastlanmadığı öğrenildi. Dün sabah bir süre kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndü. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Ece Gürel'in ilk bulunma anı.

NE OLDUĞUNU İYİLEŞİRSE ANLATACAK

Gürel’e ne olduğunu merak edenler, şimdi onun iyileşmesini bekliyor. Tek başına gittiği ormanda ne yaşadığını, tedavisi tamamlandıktan sonra Gürel kendisi anlatacak.

Donmak üzereydi

Ece Gürel’i bulan Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun şunları anlattı: “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı.”







