Kaldığımız yerden başlarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda gündemi değerlendirdi. Bahçeli özetle şunları söyledi:

Avrupa’ya gitmek amacıyla yollara düşen sığınmacıların Pazarkule Sınır Kapısı’nın Yunanistan tarafından kapatılmasıyla maruz kaldıkları trajediler tek kelimeyle barbarlıktır. Masumları kara ve deniz sınırlarında durdurup şiddet ve nefretle püskürten, olmadı söven, olmadı döven, olmadı öldüren Yunanistan zulmün koçbaşı haline dönüşmüştür. Türkiye sığınmacı deposu, mülteci toplama kampı, göçmen barınma alanı değildir. Avrupa Birliği sürekli olarak bozgunculuk yapmıştır. Biz gerekirse ekmeğimizi bölüşür yeriz, fakat aklımızla oynanmasına izin vermeyiz. Türkiye’nin mevcut şartlar altında yeni sığınmacı akınını göğüslemesi mümkün değildir.

TÜRKİYE MOSKOVA’DA MAHCUP OLMADI

(Moskova’da İdlib mutabakatı) Görüşmelerin sonucunda çıkan kararlar bizim açımızdan olumludur. Türkiye ve Rusya, Suriye’deki ateşkes rejiminin uygulanmasından doğrudan sorumlu olan iki garantör ülkedir. Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım atılmış, bir engel aşılmış, bir pürüz kaldırılmıştır. Moskova zirvesinin Türkiye açısından mühim sonuçları olacaktır. Bir defa, ülke sınırları terör ve rejim saldırılarına karşı daha güvenli hale gelecek, İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmenin kapısı aralanacak, kahramanlarımızın güvenliği sağlanacak, sivil ve masum insanların korunması teminat altına alınacaktır. İdlib’de kimin ne yaptığını bilmeyen yoktur. Bundan sonra ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden tekrar başlar, vatan mücadelesini gittiği yere kadar taşırız. Türkiye Moskova’da mahcup olmamıştır.

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HAKARET HEPİMİZEDİR

Rus Devlet Televizyonu’nun Sayın Erdoğan’ın bekleme anlarını yayınlaması gündem olmuştur. Zirve toplantılarında bunlar yaşanabilecek durumlardır. Eğer Rusya yönetimi bunu bilerek yapmış ve kayda almışsa, bu küstahlıktır, saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na hakaret, hepimize hakarettir.