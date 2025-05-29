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Kaldırımda bekleyen yayaya servis minibüsü çarptı: Yaşlı adam kurtarılamadı

Kaldırımda bekleyen yayaya servis minibüsü çarptı: Yaşlı adam kurtarılamadı

16:5029/05/2025, Perşembe
DHA
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Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, park halindeki araca sonra da kaldırımda bekleyen yaya Naim Kır'a (63) çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan Kır, hastanede hayatını kaybetti.

Şehir merkezine doğru seyir halinde olan servis minibüsü, sürücüsü Tekin K.'nin kontrolünden çıktı. Minibüs, önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da kaldırımda bekleyen yaya Naim Kır'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kır, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Naim Kır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.






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