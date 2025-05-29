Kaldırımda bekleyen yayaya servis minibüsü çarptı: Yaşlı adam kurtarılamadı

Şehir merkezine doğru seyir halinde olan servis minibüsü, sürücüsü Tekin K.'nin kontrolünden çıktı. Minibüs, önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da kaldırımda bekleyen yaya Naim Kır'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kır, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Naim Kır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.